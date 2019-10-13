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Ordu'da AK Parti'ye katılım

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2019 15:06 | Son Güncelleme

Çamaş ilçesinde 750, Gülyalı ilçesinde 110 kişiye düzenlenen törenle parti rozetleri takıldı

Ordu'nun Çamaş ve Gülyalı ilçesinde AK Parti'ye toplam 860 kişi katıldı.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Çamaş İlçe Başkanlığındaki törende, partiye üye olanlara rozetlerini taktı.

Gündoğdu, AK Parti'nin milletten aldığı güçle milletin gösterdiği istikamette ilk günkü aşk ve heyecanla hizmetlerine devam ettiğini söyledi.

Son aylarda Çamaş'ta farklı siyasi partilerden partilerine, gençlik ve kadın kollarına toplam 750 katılım olduğunu ifade eden Gündoğdu, partiye yeni üye olanlar ile emeği olan partililere teşekkür etti.

Gündoğdu, Gülyalı ilçesinde AK Parti'ye katılan 110 kişi için İlçe Başkanlığında düzenlenen törene katıldı.

Yeni üyelere rozetlerini takan Gündoğdu, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde terör örgütlerine karşı sınır ötesinde Barış Pınarı Harekatı gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Dünyanın haklı mücadelemizi görmezden gelip karşı çıktığı bu harekat güçlü ve sağlam şekilde devam etmektedir. Askerimiz terör unsurlarını bertaraf ederek 40 yıldır ülkemizin başına musallat edilen terör belasını gündemimizden tamamen çıkaracaktır." dedi.

Gündoğdu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamaları nedeniyle CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki göstererek Türkiye'nin teröre karşı verdiği haklı mücadeleyi gören dost ve kardeş devletler ve liderlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Çamaş Gülyalı ordu parti

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