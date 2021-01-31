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  4. Ordu’da aksiyon filmlerini aratmayan kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Ordu’da aksiyon filmlerini aratmayan kaza: 1’i ağır 3 yaralı

31.01.2021 08:31 | Son Güncelleme:
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Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kaza, aksiyon filmlerini aratmadı.

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kaza, aksiyon filmlerini aratmadı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Olay, Bayramca Mahallesi Tabakhane Deresi güzergahında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen ihbar üzerine şüpheli bir aracı takibe aldı. Aracın kaçması sonucu kovalamaca yaşandı. Polis araçlarını görerek onları arkadan takip eden Abdulmutalip O. yönetimindeki 53 HB 094 plakalı otomobil ise elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan Abdulmutalip O., Ümit T. ve Sezgin A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yararlılardan Sezgin A.’nın kaza sırasında araçtan fırladığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Alkol şişeleri çıktı
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gelen ihbar sonucu başka bir aracı yakalamaya çalıştıkları sırada, kazaya karışan ve yanındakilerle birlikte alkollü olduğu öğrenilen Abdulmutalip O.’nun, polis ekiplerini arkadan takip ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı inceleme sıraında araç içerisinde alkol şişeleri bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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