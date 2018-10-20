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Ordu'da köpeğe işkence yapıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 19:58 | Son Güncelleme

Perşembe ilçesinde esnaf Leyla Aktaş, kaybolduktan bir gün sonra bulduğu "Mira" isimli köpeğine işkence yapıldığı iddiasıyla polise başvurdu - Ordu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Taner Canbulut: - "Hayvan işkence görmüş. Çok utanç verici bir durum"

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, esnaf Leyla Aktaş, kaybolduktan bir gün sonra bulduğu köpeğine işkence yapıldığı iddiasıyla polise müracaat etti.

İlçede esnaflık yapan Leyla Aktaş'a ait "Mira" isimli köpek, geçen çarşamba günü kayboldu. Ertesi gün iş yerinin yakınında köpeğini yerde yatarken gören Aktaş, hayvanın vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğunu fark etti.

Bunun üzerine Aktaş, köpeğin tedavisi için veteriner hekim çağırdı. Aktaş, gelen veteriner hekimin ilk tedaviyi yapmasının ardından, köpeğin işkence gördüğünü öne sürerek sorumlular hakkında işlem yapılması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

Leyla Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeği Mira'nın şu anda ayağındaki yaralar nedeniyle yürüyemez durumda olduğunu söyledi.

5 yıldır besledikleri köpeğini kaybolduktan bir gün sonra yerde yatarken bulduğunda gözyaşı döktüğünü anlatan Aktaş, "Gözleri aşırı derece kan içindeydi, yürüyemiyordu, ayağını gördüm. Hemen veterinerimiz gelip ilk müdahalesini yaptı ve ardından veteriner kliniğine götürdüm." dedi.

Aktaş, emniyete de gerekli şikayette bulunduğunu dile getirerek, "Neticede tek bir tırnak olsaydı 'kendiliğinden kopardı' gibi düşünce olabilirdi ama hayvanın bütün arka patilerinin tırnaklarının kökünden sökülmesi düşündürücü olay." diye konuştu.

Ordu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Taner Canbulut ise olay öncesi de takibini yaptığı Mira'nın çok sevimli ve kimseye zarar vermeyen bir köpek olduğunu söyledi.

Köpek kliniğe geldiğinde çok şaşırdığını belirten Canbulut, şunları kaydetti:

"Korkmuş, ürkmüş haldeydi. Arka ayaklarındaki tırnakları sökülmüş, ön ayaklarındaki tırnakları da dibinden kesilmiş şekilde. Vücudunun değişik yerlerinde soyulmalar, göz ve etrafında yaralanmalar vardı. Tedavisine başladık. Hayvan işkence görmüş. Çok utanç verici bir durum. Meslek hayatımda çok fazla gördüğüm bu tür vakaları görmek istemeyiz."

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