Ordu'da tarihi cami restore ediliyor

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kesme taştan yapılan tarihi caminin restorasyon çalışmalarına başlandı.

Kestane Mahallesi'nde Merkez Cami olarak hizmet veren ve 1890-1900 yıllarında kesme taştan yapılan iki katlı bina, Büyükşehir Belediyesince restore ediliyor.

Çalışmalar kapsamında, tarihi caminin iç ve dış kısımlarında aslına uygun onarım yapılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mümkün olduğunca kentte bulunan tarihi çeşme, köprü, cami gibi eserleri onararak geleceğe kazandırmaya gayret ettiklerini belirtti.

Bu doğrultuda Gülyalı'daki Merkez Cami'nde restorasyon çalışmalarına başladıklarını anlatan Tekintaş, "Caminin betonarme minaresinde bozulan sıvalar yenilenerek minarenin kaidesi tarihi camiye uygun olarak taş kaplama yapılacak. Tüm cephelerinde mazgal şeklinde toplam 18 adet pencere bulunan caminin duvarlarında ortaya çıkan çatlaklar onarılarak derzler yenilenecek." dedi.

Tekintaş, çevre düzenlenmelerinin ardından restorasyon çalışmalarının tamamlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ahşap minbere sahip olan caminin giriş kısmında bulunan son cemaat bölümünde betonarme olarak yapılmış olan asma kat yıkılarak giriş kısmındaki kemerlerin orijinal görünümüne dönmesi sağlanacak. İç kısmında betonarme yapılan mahfil kat sökülerek aslına uygun olarak ahşap mahfil kat yapılacak. Çevre düzenlemeleri ile birlikte Merkez Cami'nde şadırvanın da yenilenmesiyle restorasyon çalışmaları tamamlanacak."

