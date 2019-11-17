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Ordu'daki şenlikte 1,5 ton hamsi tüketildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

Ordu'daki şenlikte 1,5 ton hamsi tüketildi

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde düzenlenen 5. Hamsi Şenliği'nde yaklaşık 1,5 ton hamsi tüketildi.

Kestane Mahallesi İlkokulu bahçesindeki şenlikte, vatandaşlara, ızgara ve tavalarda pişirilen yaklaşık 1,5 ton hamsi ikram edildi.

Hamsi temizleme, pişirme ve dağıtımında 50'ye yakın personelin görev aldığı etkinlikte katılımcılar, yöresel müzikler eşliğinde eğlendi.

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe emek veren ve katılan herkese teşekkür etti.

Aynı sofrada hamsiyi paylaştıkları için mutlu olduklarını dile getiren Tepe, "Ordu'da Gülyalı, en lezzetli balıkları yiyebileceğimiz yer. Bütün hemşehrilerimizi bundan sonra da Gülyalı'ya balık yemeye davet ediyoruz. Bugün hep beraber şenlikte hamsiyi paylaşıyoruz." dedi.

Mahalle Muhtarı Yusuf Yurtseven de bu etkinlikler sayesinde gurbetçilerin de mahalleye geldiğini, birlik ve beraberliğin pekiştiğini söyledi.

Yurtseven, şenliğe katkı veren Ordu Büyükşehir ve Gülyalı belediyeleri ile hayırseverlere de teşekkür etti.

Aşçı Hicabi Yılmaz ise 40 kişilik personelle hazırladıkları 1,5 ton hamsinin yanında misafirlere salata ve helva da ikram ettiklerini belirtti.

Katılımcılardan Melek Aksoy, beklentilerinin üzerinde ve çok güzel geçen şenlikten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Mahalle muhtarlığı ve mahallenin Kültür, Sosyal ve Yardımlaşma Derneğince gerçekleştirilen şenliğe, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Suat Olgun ve Ali Erdal Gülderen, Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, mahalle sakinleri ve davetliler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülyalı Hamsi şenliği ordu

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