Ordu’daki seri katille ilgili kan donduran detaylar

Ordu’da, geçen yıl gasp iddiasıyla gözaltına alınan ve Ağustos ayında 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Ali Çayıroğlu’nun, insanlarla hayvan pazarlığı yaptıktan sonra o gece gidip, çeşitli yollarla cinayetleri işlediği ileri sürüldü. Seri cinayet zanlısı Çayıroğlu’nun ev ve eklentilerde yapılan aramalarda çok sayıda büyükbaş hayvan, askeri malzemeler ile kamuflaj da ele geçirilmişti.

Ordu’da 2018 yılı Ağustos ayında 5 cinayetin zanlısı olarak tutuklanan ve 15 aydır cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinde çok sayıda askeri malzemeler bulunduğu ortaya çıktı. ’Yağma, hırsızlık ve kasten öldürme’ suçlarından yargılanan ve güvenlik sebebiyle Trabzon cezaevinde bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun 12 kişinin öldürülmesiyle bağlantılarının araştırması sürüyor. Halen iddianamesi hazırlanmayan ve tutuklu bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu’nun işlediği öne sürülen seri cinayetlerle ilgili yürütülen soruşturmada ilginç bir detaya rastlandı.

Mehmet Ali Çayıroğlu’nun köydeki evinde yapılan aramada, 23 adet büyükbaş hayvan, 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve mermi, 230 adet plastik kelepçe, askeri kıyafet ve malzemeler bulunmuştu. Çayıroğlu’nun evinde yapılan detaylı aramada 1 adet askeri tip eldiven, 1 adet askeri kamuflaj renk tabanca kılıfı, 1 adet askeri palaska, 1 adet askeri şapka, 1 adet askeri kamuflaj pantolon, cep telefonları ve mobil hatlar ele geçirilmişti. Zanlı Çayıroğlu’nun askeri kıyafetlerle Akkuş’a bağlı köylerde rahat hareket ederek araştırma yaptığı belirlendi. Askeri malzemeler soruşturma dosyasına dahil edildi.