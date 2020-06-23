Orgazm aşısı nedir?

Evlilikte ilişkinin önemli bir parçası olan cinselliğin sağlıklı bir şekilde yaşanması çok önemlidir. Erkeklerin cinsellikten aldıkları haz kadar kadınların da aynı ölçüde cinselliği doyasıya yaşaması ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için gereklidir. Kadınların orgazma ulaşmasını sağlayan iki organ vardır. Bunlar G noktası ve klitoristir. Bu iki zevk noktasının verdiği haz ise bambaşkadır.

Klitoris vajinanın üst kısmında bulunur ve yüzeysel cinsel temas ile uyarılabilir. Klitoris uyarıldığında kadın orgazma ulaşır. Bu orgazm türüne klitoral orgazm denir. Sinir yoğunluğunun en fazla olduğu organ klitoristir, bu yüzden oldukça hassastır. Kadınlar için klitoral orgazm yaşamak, G noktasının uyarılmasından daha kolaydır.

G noktası denilen gizemli erojen bölge uzun yıllar varlığının sorgulanışıyla tartışma konusu olmayı başarmıştır. G noktası vajinanın iç kısmında yer alır ve vajina duvarının üst kısmına dokunulduğunda hissedilebilir. Penis yoluyla uyarılması oldukça zor bir bölge olduğu için uzun yıllar merak konusu olmuştur. Ancak biraz tecrübe ile G noktasının yeri rahatlıkla bulunabilir. G noktasına yapılan baskı, kadının zevki doruklarda yaşamasını sağlar. Ancak bazı kadınlar G noktasını daha belirginleştirerek ve büyüterek aldıkları zevki iki katına çıkarmak isterler. Orgazm aşısı denilen bu injeksiyon uygulaması "G noktası aşısı" "G noktası büyütme", "G shot" ya da "G shot amplification" olarak da bilinir.