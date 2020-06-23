Orgazm aşısı nedir?

Evlilikte ilişkinin önemli bir parçası olan cinselliğin sağlıklı bir şekilde yaşanması çok önemlidir. Erkeklerin cinsellikten aldıkları haz kadar kadınların da aynı ölçüde cinselliği doyasıya yaşaması ilişkinin sağlıklı ilerlemesi için gereklidir. Kadınların orgazma ulaşmasını sağlayan iki organ vardır. Bunlar G noktası ve klitoristir. Bu iki zevk noktasının verdiği haz ise bambaşkadır.
Klitoris vajinanın üst kısmında bulunur ve yüzeysel cinsel temas ile uyarılabilir. Klitoris uyarıldığında kadın orgazma ulaşır. Bu orgazm türüne klitoral orgazm denir. Sinir yoğunluğunun en fazla olduğu organ klitoristir, bu yüzden oldukça hassastır. Kadınlar için klitoral orgazm yaşamak, G noktasının uyarılmasından daha kolaydır.
G noktası denilen gizemli erojen bölge uzun yıllar varlığının sorgulanışıyla tartışma konusu olmayı başarmıştır. G noktası vajinanın iç kısmında yer alır ve vajina duvarının üst kısmına dokunulduğunda hissedilebilir. Penis yoluyla uyarılması oldukça zor bir bölge olduğu için uzun yıllar merak konusu olmuştur. Ancak biraz tecrübe ile G noktasının yeri rahatlıkla bulunabilir. G noktasına yapılan baskı, kadının zevki doruklarda yaşamasını sağlar. Ancak bazı kadınlar G noktasını daha belirginleştirerek ve büyüterek aldıkları zevki iki katına çıkarmak isterler. Orgazm aşısı denilen bu injeksiyon uygulaması "G noktası aşısı" "G noktası büyütme", "G shot" ya da "G shot amplification" olarak da bilinir.
Kadınlar da erkekler gibi cinsel hayatlarını doyasıya yaşamak isterler. Kadın ve erkeğin orgazma ulaşma ve zevk alma şekilleri farklıdır. Cinsel birliktelik sırasında erkeklerin uyarılması kadınlara kıyasla daha kolaydır. Erkekler kadınları tatmin edebilmek için ön sevişmeyi uzun tutarlar ya da seks sırasında zevk aldıkları bölgelere yoğunlaşırlar. Bu konuda bencil olmamak ve kadını sekse hazırlayana kadar ön sevişmeye devam etmek kadının cinsellikten soğumaması açısından çok önemlidir. Ancak kadınların büyük bir kısmı orgazm olamamaktan ya da seks sırasında zevk alamamaktan şikayet ederler.
Cinsel ilişki sırasında seks pozisyonu ya da penisin özellikleri yüzünden G noktasını uyarmak zorlaşır. Cinsel ilişkiden haz alınmadığında ise kadınlarda bulunan östrojen hormonu seviyesinde düşüş yaşanır. Bu da zamanla vajina duvarının kalınlaşmasına sebep olur. Vajina duvarı kalınlaştığında ise G noktasını uyarmak neredeyse imkansız hale gelir. Kadınlarda yaşanan cinsel isteksizlik ve orgazm sorunu zaman içerisinde ilişkileri yıpratır, çoğu zaman da ilişkilerin sonlanmasına sebep olur. Peki G noktası nasıl büyütülüyor? G noktasının olduğu bölgeye dolgu maddesi (kolajen) enjekte edilerek erojen bölgenin daha hassas ve belirgin hale gelmesi sağlanır. G noktası büyütme işlemi lokal anestezi altında yapılan ve işlem sırasında herhangi bir ağrı, sızı hissedilmeyen basit bir işlemdir. Kolajen enjeksiyonu sadece 1-2 dakika sürer. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Kadın bu işlem sonrasında normal yaşamına dönebilir hatta aynı gün içerisinde cinsel ilişkiye bile girebilir.
G noktası aşısının kalıcılığı işlemin uygulandığı tarihten itibaren 6 aydır. Ancak kişinin vücut yapısına göre 8-10 aya kadar da aşının etkinliği sürebilir. Yapılan işlemin etkisi azaldığında G noktası aşısı tekrarlanabilir. Uygulamanın sıklığı herhangi bir rahatsızlığa sebep olmaz. Bu işlem sonrasında G noktası oldukça hassas bir hale gelir ve cinsel temas yoluyla kolaylıkla uyarılabilir. Ayrıca orgazmın şiddeti artar ve süresi uzar. Kadınlar bu sayede eskiye oranla çok daha fazla zevk almaya başlarlar ve sağlıklı bir cinsel ilişkiye adım atmış olurlar. Çiftler ilişki sırasında aynı oranda zevk almaya başladıkları için ilişkileri sağlamlaşır ve cinsellik keyifli bir hale gelir. Ancak bu işlemin psikolojik sebeplerden kaynaklanan cinsel sorunları ortadan kaldırmadığını söylemekte yarar var. Yani cinsel ilişkiden zevk alamama ya da orgazm sorunu psikolojik kökenli ise, G noktası aşısı herhangi bir tedavi sağlamaz. Bu yöntem sadece fiziksel olarak G noktasının kabartılması ve büyütülmesini sağlar. Psikolojik sebeplere dayalı cinsel isteksizlik için mutlaka bir hekimden destek alınmalıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum