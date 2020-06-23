Orgazm çeşitleri nelerdir?

Cinsellikle ilgili merak edilen konuların açıklığa kavuşturulması için yeterli bilgiye sahip olmayan kişilere ve doğrulukla uzaktan yakından ilgisi olmayan kaynaklara başvurulması maalesef kişileri yanlış, hatta bazen komik uygulamalara yöneltiyor. Bu konuların başında ise cinsel yaşamın en önemli konusu olan orgazm geliyor. Orgazm Nedir? Cinsel uyarılmaların yoğunluğunun artması ile birlikte genital bölgenin bu uyarılara verdiği tepki sonucu gelişen orgazm için cinsel uyarılmaların en üst noktaya ulaşması tanımı da yapılabilir. Ancak bu tanımdan orgazmın boşalma ile aynı şey olduğu sonucunu çıkarmak doğru olmaz. Boşalma, orgazm sonucu oluşan bir dizi kasılmalar ile bedensel rahatlamanın yaşandığı bir durum iken orgazm, boşalmayı da kapsayan daha geniş bir kavramdır. Orgazmdan hemen önce dakikalarca süren bir haz dönemi yaşanır. Bu dönemde vajinada ve rahimde kontrol dışı kasılmalar görülür. Nadiren de olsa kasılmalar olmadan orgazm gerçekleşebilir. Bu kontrol dışı kasılmalar bacaklar, kollar, karın ve sırt gibi vücudun farklı bölgelerinde kendini gösterebilir. Kadın orgazmı sırasında nefes alışverişinde ve kalp atışında hızlanmanın yanı sıra dudaklarda koyulaşma, klitoral bölgede ıslanma ve göğüs uçlarında sertleşme olur. Erkeklerdeki penis büyümesine benzer bir şekilde klitoris, vajen ve pelvik organlarında büyüme ve genişleme meydana gelir. Erkekler orgazm sonrası ilişkiye devam etmek için bir süre beklemeye ihtiyaç duyarken kadınlar peş peşe orgazm olma şansına sahiptirler.

Orgazma Ulaşmanın Yolları Sağlıklı bir cinsel hayat için partnerlerin birbirlerine özenle yaklaşması gerekir. Cinsel ilişkide bencil olmak karşı tarafın mutluluğunu hiçe saymak demektir. Çiftlere mutlu bir ilişkinin kapısına açan cinselliğe "önemli olan benim mutluluğum" mantığıyla yaklaşıldığı sürece cinsellik, sadece kişisel tatminin sağlanmaya çalışıldığı bir aktive olmaktan öteye gidemez. Erkeklerin orgazm olmak için genellikle sadece fiziksel olarak uyarılmalarının yeterli olmasına karşın kadınlar için orgazm, biraz daha ayrıntılı ve duygusal tatminle desteklenmesi gereken bir konudur. Bu açıdan çiftlerin karşılıklı olarak hazzı yüksek derece yaşayabilmeleri için kadınlarda orgazmın püf noktalarını öğrenmeleri ve uygulamaları önerilir. 1. Ön sevişmeye önem verin Ön sevişme, çiftlerin karşılıklı olarak tatmin edici bir orgazm yaşamaları için gerekli ve önemli ilk adımdır. Cinsel birliktelik için hem bedenen hem de ruhen bir hazırlık aşamasıdır. Maalesef erkeklerin ön sevişmeye gereken önemi göstermemesi ve cinselliği bir an önce sonuçlandırma çabaları kadınların cinsel birliktelikten tatmin olamamasıyla sonuçlanıyor. Aynı zamanda kolaylıkla çözülmesi mümkün bir problem olan erken boşalmaya da çok büyük katkıları olan ön sevişme için orgazmın altın kuralı tanımlaması yapılabilir.

2. Farklı şeyler deneyin Rutinleşen ilişkiler cinsel hayatın da rutin bir eyleme dönüşmesine ve sıradanlaşmasına neden olur. Bu durum orgazma ulaşma süresini uzatmanın yanı sıra orgazma hiç ulaşılamamasına da sebep olur. Farklı pozisyonlar, deneyimler ve küçük seks oyunları sıradanlaşmış bir cinsel yaşamın yeniden hareketlenmesini sağlar. Bu değişikliklerden alınan haz kişiden kişiye değişiklik göstereceği için çiftler birlikte yaşadıkları deneyimlerle cinsel hayatlarını nasıl renklendireceklerini keşfedebilirler. 3. Duygusal tatmin sağlayın Kadınların orgazma ulaşmasının yolu duygusal tatminden geçer. Duygusal anlamda tatmin olamadığı bir partner ile birlikte olan kadının orgazma ulaşabilmesinin ihtimali çok düşüktür. Güzel sözler duymak, romantik dokunuşlar hissetmek ve hatta sadece gözlerinin içine bakılması bile bir kadının orgazma ulaşması için çok önemli bir etmen olabilir. 4. Klitorise gereken önemi verin Orgazma ulaşan kadınlar üzerinde yapılan araştırma sonuçları orgazma ulaşan kadınların yarısında klitorisin uyarılması sonucu orgazmın gerçekleştiğini gösteriyor. Bir peniste bulunan sinir uçlarının 4000 adet, bir klitoriste bulunan sinir uçlarının 8000 adet olduğu göz önünde bulundurulursa orgazma ulaşmak için klitorisin ne kadar önemli olduğu anlaşılmış olur.

Kadınlarda Orgazm Çeşitleri 1. Klitoral orgazm Orgazma ulaşabilmek adına klitorisin önemi büyüktür. Cinsel ilişki ve mastürbasyon sırasında sadece klitorisin uyarılması dahi orgazma ulaşmak için yeterli olabilir. Klitorisin en iyi uyarıldığı pozisyon, çiftlerin birbirlerine dönük olduğu, duygusal tatminin yoğun olarak yaşandığı yüz yüze pozisyondur. Kadının arkasının dönük olduğu pozisyonlar ise duygusal temasın düşük olmasından dolayı klitoral orgazmın gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu pozisyonlardır. Tabii bu genel çıkarımlar herkes için geçerli olmayabilir. Çiftlerin deneyerek keşfettikleri pozisyonlar daha geçerli olur. 2. Vajinal orgazm Bazı kadınlara göre klitorise temas etmeden sadece vajina teması ile orgazmın gerçekleşmesi mümkün. Peki vajinal orgazma nasıl ulaşılır? Bu konuda araştırmacıların yorumu sadece vajinal orgazm diye bahsedilen durumun aslında klitoral orgazmı da içine aldığı yönünde. Yani vajinanın duyarlı bölgelerine temas edildiğinde aslında ister istemez klitorise de temas ediliyor. 3. G noktası orgazmı Dokunulduğu zaman sihirli sonuçların elde edileceği düşünülen ve aslında varlığı yüzde yüz kanıtlanmış olmayan G noktası, Dr. Grafenberg tarafından ileri sürülmüş bir olgudur. Vajinanın yaklaşık 4 cm içerisinde ve üst duvarında olduğu öne sürülen G noktasına yapılan temas sonucu orgazmın gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu öne sürülüyor. Öne sürülen bir diğer teze göre ise standart bir cinsel ilişkide ulaşılan orgazmın tek kahramanı G noktasıdır.

4. Servikal orgazm Servikal (rahim boynu) orgazmın diğer ismi derin nokta orgazmıdır. Rahim boynu bölgesine uygulanan temasla servikal orgazma ulaşmak mümkündür. Tekrarlı hareketlerle ulaşılan orgazmlardan farklı olarak vajinanın daha çok baskılama ile uyarılması gerekir. Kontrolsüz şekilde yapılması durumunda rahim girişinin hasar görme ihtimali vardır. Bu yüzden Bu yüzden servikal orgazm deneyimi yaşamak için öncelikle konu hakkında yeterli bilgi sahip olunması şart. 5. Göğüs orgazmı Göğüse yapılan temasla her ne kadar sadece uyarılmaların sağlanabileceği düşünülse de aslında orgazm olmak da mümkün. İlişki bilimcileri tarafından yapılan araştırmalara göre klitoris ve vajinaya yapılan temas sonucu uyarılan genital beyin korteksi göğüs uçlarına yapılan temas sonucunda da benzer tepkiler veriyor. 6. Dudak orgazmı Yoğun oranda sinir ucu bulunduran dudakların neredeyse klitoris, vulva ve göğüs uçları kadar hassastır. Bu kadar çok sinir ucunu bir arada bulunduran dudaklar öpüşme sonucu orgazma ulaşmayı sağlayabilir. Tabii ki ulaşılması oldukça zor bir orgazm çeşidi olması nedeni ile bu konuda çok iyi bir partnere ve yeterli konsantrasyona ihtiyaç duyulur.