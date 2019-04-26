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Orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor? Eğer gözlerinizi kapatıyorsanız...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 26.04.2019 16:28 | Son Güncelleme

Araştırmacılara ve seks uzmanlarına göre, orgazm sırasında yüz ifadelerimiz kişiliğimiz ve cinsel zafiyetimiz hakkında çok şey söyleyebiliyor - ve tabii ki gerçekten zevk alıp almadığımızı da. 100 kişinin katıldığı araştırmada kişilerin cinsel yüzü ortaya çıktı.

Bakın orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor?

Orgazm sırasında yüz ifadeleri çok şey anlatıyor

GÖZLERİ KAPATMAK

GÖZLERİ KAPATMAK
Mila Kunis'in, Friends with Benefits adlı filmde orgazm esnasında gözlerini kapatması orgazımın en popüler türü. Eğer gözleriniz kapalı orgazm oluyorsanız bu ne istediğinizi bildiğiniz anlamına geliyor. Gözleri kapalı şekilde orgazm olan kişilerin sadece yüzde 8'i son anda gözlerini açıyor. Uzmanlar 'eğer kişi gözlerini kapatıyorsa sadece buna odaklanmış ve anın zevkine varıyordur. Duygusal ve cinsel yönünüzle daha fazla temas halinde olmanız anlamına gelir' diyor. 2014 tarihli bir araştırmaya göre, seks sırasında fantazi yapan kadınların daha düzenli orgazm oldukları saptanmış.

ÇIĞLIK ATMAK

ÇIĞLIK ATMAK
Numara yapıyor olabilirsiniz. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada kadınlara seks sırasında gürültü yapmakla ilgili sorular sorulmuş ve çoğu çığlık attığınıa kabul etmiş, ancak çoğunluk bunun bir zevk göstergesi olmadığını söylemiştir. Ancak uzmanlara göre yüksek sesle orgazm olmanın numara yapmayla bir ilgisi yok. Seks esnasında elde edilen hazdan sorumlu olan ''ödül hormonu'' dopamin seviyeleri ve beyindeki aşk hormonu yani oksitosin yükselir. Bilim adamları orgazm gerçekleşmeden önce bu hormonal değişiklikler nedeniyle yüksek sesle orgazm olunabileceğinin normal olduğunu söylüyorlar.

ŞAŞKIN YÜZ - kontrolü kaybettiğiniz anlamına gelir

ŞAŞKIN YÜZ - kontrolü kaybettiğiniz anlamına gelir
Bilimsel araştırmalar, orgazm olduğunuz zaman duyularınızın kontrolünü kaybettiğiniz için, yüz kaslarınızın ve dolayısıyla ifadelerinizin sallandığını zevkten dolayı çaresiz kaldığınızı gösteren bir ifadeye büründüğünüzü gösteriyor.

FANTASTİK YÜZ

FANTASTİK YÜZ
Tıpkı Grinin Elli Tonu filmindeki Dakota Johnson'un yaptığı gibi. Birçok insanın seks sırasında sessiz kaldığı ortaya çıkmış. Ancak bu durum sanki ilişkiden zevk alınmadığı izlenimi verdiği için partnerde olumsuz düşünceye yol açıyormuş. ABD'de yapılan bir araştırma ise sessiz ve gözlerin kapalı olmasını, hayal kurulmasına, zevk duygularına konsantre olunmasına bağlıyor. Yani araştırma sonucu bu durumu olumlu buluyor.

AĞZIN AÇIK OLMASI

AĞZIN AÇIK OLMASI
Bu tür orgazmlar, kişinin zevk deneyimine sahip olduğunu gösteriyor. Partnerde bu durumdaysa ilişkinin doruk noktada olduğu söylenebilir. İskoç araştırmacılar tarafından yapılan 2011 tarihli bir araştırmaya göre, üst dudağınızın ortasında yer alan belirgin bir tüberküse sahip olmak, bir kadının vajinal orgazm geçirme şansının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Kadınların ayrıca ortalama olarak 20 saniye orgazm olduğu ve yüzlerinin çoğu zaman farklı şekillerde olduğu tespit edilmiş.
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