Orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor? Eğer gözlerinizi kapatıyorsanız...

Bakın orgazm esnasında yüzünüzün aldığı şekil ne anlama geliyor?

Orgazm sırasında yüz ifadeleri çok şey anlatıyor

GÖZLERİ KAPATMAK Mila Kunis'in, Friends with Benefits adlı filmde orgazm esnasında gözlerini kapatması orgazımın en popüler türü. Eğer gözleriniz kapalı orgazm oluyorsanız bu ne istediğinizi bildiğiniz anlamına geliyor. Gözleri kapalı şekilde orgazm olan kişilerin sadece yüzde 8'i son anda gözlerini açıyor. Uzmanlar 'eğer kişi gözlerini kapatıyorsa sadece buna odaklanmış ve anın zevkine varıyordur. Duygusal ve cinsel yönünüzle daha fazla temas halinde olmanız anlamına gelir' diyor. 2014 tarihli bir araştırmaya göre, seks sırasında fantazi yapan kadınların daha düzenli orgazm oldukları saptanmış.

ÇIĞLIK ATMAK Numara yapıyor olabilirsiniz. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada kadınlara seks sırasında gürültü yapmakla ilgili sorular sorulmuş ve çoğu çığlık attığınıa kabul etmiş, ancak çoğunluk bunun bir zevk göstergesi olmadığını söylemiştir. Ancak uzmanlara göre yüksek sesle orgazm olmanın numara yapmayla bir ilgisi yok. Seks esnasında elde edilen hazdan sorumlu olan ''ödül hormonu'' dopamin seviyeleri ve beyindeki aşk hormonu yani oksitosin yükselir. Bilim adamları orgazm gerçekleşmeden önce bu hormonal değişiklikler nedeniyle yüksek sesle orgazm olunabileceğinin normal olduğunu söylüyorlar.

ŞAŞKIN YÜZ - kontrolü kaybettiğiniz anlamına gelir Bilimsel araştırmalar, orgazm olduğunuz zaman duyularınızın kontrolünü kaybettiğiniz için, yüz kaslarınızın ve dolayısıyla ifadelerinizin sallandığını zevkten dolayı çaresiz kaldığınızı gösteren bir ifadeye büründüğünüzü gösteriyor.

FANTASTİK YÜZ Tıpkı Grinin Elli Tonu filmindeki Dakota Johnson'un yaptığı gibi. Birçok insanın seks sırasında sessiz kaldığı ortaya çıkmış. Ancak bu durum sanki ilişkiden zevk alınmadığı izlenimi verdiği için partnerde olumsuz düşünceye yol açıyormuş. ABD'de yapılan bir araştırma ise sessiz ve gözlerin kapalı olmasını, hayal kurulmasına, zevk duygularına konsantre olunmasına bağlıyor. Yani araştırma sonucu bu durumu olumlu buluyor.