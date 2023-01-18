Orgazm itirafı olay olan Cardi B göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

ABD'de de yayınlanan bir talk show programına katılan çılgın şarkıcı Cardi B, göğüs dekolteli pembe bir elbise tercih etti.

Cardi B'nin elbisesindeki dev çiçek desenleri dikkatlerden kaçmadı.

Göğüs estetiği yaptırdığı bilinen yıldız, her fırsatta dekoltesini sergilemekten geri durmuyor.

Uzun tırnaklarıyla bir simge haline gelen ünlü şarkıcı, bir sosyal medya kullanıcısından gelen ''O tırnaklarla nasıl mastürbasyon yapıyorsun?'' sorusuna ''Ovalıyorum'' yanıtını vermişti.

Şarkıcı olmadan önce direk dansçlığı yapan Cardi B, 2017 yılından beri rapçi Offset ile evli.

Sosyal medyada aktif olan Cardi B'nin Instagram'da 149 milyon takipçisi mevcut.



