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Orgazm itirafı olay olan Cardi B göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

18.01.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinden gelen orgazm sorusunu yanıtlayan dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, Jason Lee Show'un konuğu oldu. Derin dekolteli bir elbise tercih eden Cardi B, iddialı pozlarıyla dikkat çekti.

Orgazm itirafı olay olan Cardi B göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

ABD'de de yayınlanan bir talk show programına katılan çılgın şarkıcı Cardi B, göğüs dekolteli pembe bir elbise tercih etti.

Orgazm itirafı olay olan Cardi B göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

Cardi B'nin elbisesindeki dev çiçek desenleri dikkatlerden kaçmadı.

Orgazm itirafı olay olan Cardi B göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

Göğüs estetiği yaptırdığı bilinen yıldız, her fırsatta dekoltesini sergilemekten geri durmuyor.

Orgazm itirafı olay olan Cardi B göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

Uzun tırnaklarıyla bir simge haline gelen ünlü şarkıcı, bir sosyal medya kullanıcısından gelen ''O tırnaklarla nasıl mastürbasyon yapıyorsun?'' sorusuna ''Ovalıyorum'' yanıtını vermişti.

Orgazm itirafı olay olan Cardi B göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

Şarkıcı olmadan önce direk dansçlığı yapan Cardi B, 2017 yılından beri rapçi Offset ile evli.

Orgazm itirafı olay olan Cardi B göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı

Sosyal medyada aktif olan Cardi B'nin Instagram'da 149 milyon takipçisi mevcut.

Orgazm itirafı olay olan Cardi B göğüs dekoltesiyle sınırları zorladı


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