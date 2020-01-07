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  4. Orgazmın vücut üzerindeki şaşırtıcı etkileri! Sağlığınıza o kadar çok faydası var ki...

Orgazmın vücut üzerindeki şaşırtıcı etkileri! Sağlığınıza o kadar çok faydası var ki...

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Orgazm olmak tıpkı dişlerinizi fırçalamak, yemek yemek kadar sağlığınızın bir parçası. Ve kimine göre orgazm olmak bir tabu konusu olmaya devam etse de doruğa ulaşmak kuşkusuz inanılmaz ve oldukça faydalı. Seks Uzmanı Pamela Supple' göre, orgazm kadınlar üzerinde genel sağlık ve refah düzeylerinde büyük rol oynuyor. Bununla birlikte yapılan araştırmalara göre her üç kadından biri orgazma ulaşmakta zorluk yaşıyor ve bu faydaları kaçırıyor. İşte orgazmın sağlığınıza faydaları.

Orgazmın vücut üzerindeki şaşırtıcı etkileri! Sağlığınıza o kadar çok faydası var ki...

Orgazm olmak bazı toplumlarda sadece erkekler için önemli gibi algılansa da, aslında kadınlar için de orgazm hayati önem taşır. Kadın ve erkek için ruh ve beden sağlığı için cinsel yaşamın ve orgazmın önemi büyüktür. Toplumsal kurallar, utanma duygusu, doğru bilinen yanlışlar nedeniyle özellikle kadınlar hayatlarının en özel dönemlerinde pek çok sorunla karşılaşırlar.Orgazm kadın ve erkekte farklı şekillerde ve etkilerde ortaya çıkar. Dünyada 4000 kadın üzerinde yapılan araştırmalarda, kadınların üçte birinin hiç orgazm olmadığı ortaya çıkmıştır. Sadece onda biri oranında kadının her cinsel birleşmede orgazmı yaşadıkları da bir diğer gerçek. Bu durumda klitoraluyarı olmadan orgazm olabilen kadınların oranı yüzde 30 olup, mastürbasyonla orgazma ulaşanların oranı yüzde 34’tür.

Bununla birlikte orgazma ulaştığınızda vücudunuzun nasıl bir etki içinde olduğunu da bilmelisiniz. İşte başlıyoruz.

AĞRI KESİCİ GÖREVİ GÖRÜR

1

Orgazm sadece coşu sunmakla kalmaz aynı zamanda iyi hissetmenizi sağlayan oksitosin ve endorfinleri de salar. Oksitosinin salınımı ağrının giderilmesiyle ilişkilendirilmiştir.

UYKUYA GEÇİŞİNİZ DAHA KOLAY OLUR

2

Orgazmlar ayrıca endorfin seviyelerini artırarak ve vücudunuzun adrenal bezler tarafından salınan stres hormonu olan kortizolü temizleyerek derin rahatlamayı kolaylaştırmaya yardımcı olur. Doğal bir stres giderici ve antienflamatuar olmasının yanı sıra bu endorfinler daha iyi uykuya yardımcı olur.

İŞTAHI DÜZENE SOKAR

3

Pamela'ya göre, orgazm sırasında salınan hormonlar hipotalamus bezinize enerji verebilir. Bu da vücudunuzun iştahı, vücut sıcaklığını ve duyguları düzenlemesine yardımcı olur.

GENÇ GÖRÜNMENİZİ SAĞLAR

4

Evet, düzenli orgazm yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olur. Orgazm sırasında beyne giden oksijen kan dolaşımını artırarak sizi daha uzun süre genç kalmanızı sağlayabilir. Besinler ve oksijenin bu şekilde artmasıyla orgazm doku onarımına yardımcı olur.

SİNDİRİMİ DÜZENLER

5

Orgazm sayesinde oluşan lenfatik masaj, vücudumuzun doğal detoksifikasyon sürecine yardımcı olur, bu da sindirim ve ruh halinimi iyileştirmeye yardımcı olur.

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