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Orhan Gencebay'dan hayranlarına mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 15:53 | Son Güncelleme

Sanatçı Orhan Gencebay: - "Tüm gönül dostlarıma en candan sevgilerimle selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar. Onların duaları bana şifa verdi"

İSTANBUL (AA) - Müzik dünyasında "Orhan Baba" olarak anılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin sosyal medya hesabından hayranlarına sağlık durumuna ilişkin mesaj gönderdi.

Göğüs ağrısı nedeniyle 3 gün önce Memorial Şişli Hastanesi'ne kaldırılan ve anjiyo sırasında stent takılan Gencebay, dün hastaneden taburcu edildi.

Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre'nin Instagram hesabından sevenlerine görüntülü bir mesaj göndererek, "Tüm gönül dostlarıma en candan sevgilerimle selamlarımı yolluyorum. Berhudar olsunlar. Onların duaları bana şifa verdi buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajında iyi olduğunu dile getiren Gencebay, "Ciddi bir şey geçirdik. 3 stent takıldı, anjiyo oldum. 19 yıl önce baypas olmuştum. Ondan sonra ilk defa böyle bir operasyon oldu. Çok zor geçti ama şimdi gayet iyiyim. Yeni albümü de kesinlikle bu defa bekletmeyeceğim inşallah." dedi.

Mesajın altına aralarında oğlu Gökhan Gencebay, Emel Müftüoğlu, Alişan, Hakan Peker, Reyhan Karaca, Emirkan, Seda Sayan, yönetmen Murat Uygur ve oyuncu Semra Güzel'in bulunduğu ünlü isimler, usta sanatçıya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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