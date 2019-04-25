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Orhan Gencebay'ın oğlu bıçakla yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 22:55 | Son Güncelleme

Taksi şoförü ile arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay, bir taksi şoförü ile arasında çıkan kavgada bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde, Gencebay ve arkadaşı, bindikleri taksinin şoförü D.E. ile yola çıktıktan sonra tartıştı. D.E bir süre sonra, yol kenarına park ettiği aracından indi.

Takside başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.E, Gökhan Murat Emre Gencebay'ı sağ göğsünden bıçakla yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Gencebay'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.E'yi olayda kullandığı bıçakla yakaladı.

Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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