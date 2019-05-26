Her sene belli dönemlerde orkinos avına çıktılarına işaret eden Ege, "Av zayıf geçiyor ama havalar ısındığında balık ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

Balıkçı Doğan Ege ise rızklarını aramak için denize açıldıklarını belirtti.

Hava şartları normale döndüğünde yeniden demir alacaklarını ifade eden Soydemir, "Gemlik'ten yola çıktık. Antalya açıkları ve Kıbrıs çevresinde orkinos avı yapıyoruz. Hava kötüleşince buraya geldik. Bu arada balık ağlarımızı onarıyoruz, ikmal yapıyoruz." dedi.

Gemi kaptanı Namık Akgün de her yıl bir ay orkinos avına izin verilirken, bu yıl sürenin 1,5 aya çıkarıldığını ifade etti.

Avladıkları mavi yüzgeçli orkinos sürülerinin Antalya-Kıbrıs açıklarına geldiğini anlatan Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu balığın en kaliteli cinsi olan mavi yüzgeçli orkinos, Akdeniz açıklarında bulunur. Her yıl Trabzon'dan, İstanbul'dan buraya avlamaya geliyoruz. Avlanan balıklar Japonya'ya gönderiliyor. Orkinos avlayan 5 şirket var. Bu şirketlerin kota hakları var. Avlanma, kafes ve balık arama gemileriyle 100 kadar gemi var. Balıkları su kafeslerine koyup çiftliklere getiriyoruz. Japonlar balıkları kışın gelip alıyor."

Limana sığınan yaklaşık 100 geminin, 2 gün içinde av için yeniden denize açılması bekleniyor.

