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Orman yangınlarına karşı yeni önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 09:40 | Son Güncelleme

Küresel ısınma ile birlikte artan yangınlar ülkenin akciğeri olan ormanları tehdit ediyor. Samsun'da ormanlık alanlarda oluşturulan 280 ile 350 ton arasındaki havuzlarla muhtemel yangınlara karşı önlem alınıyor.

Samsun Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan su kapasitesi 280 ile 350 ton arasında olan su havuzları ile çıkabilecek muhtemel yakınlara hızlı bir şekilde müdahale edilebiliyor. Acil durumda helikopter ve arazözlerin su çektiği havuzlar daima doluluğunu koruyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Orman İşletmesi, ormanlarda çıkabilecek yangınlarla ilgili üst düzey tedbirler alıyor. Vezirköprü’de bulunan ve binlerce kişiye istihdam kapısı olan Kunduz Ormanları olmak üzere birçok ormanında içerisinde yangın havuzları bulunuyor. Toplamda 8 adet olan yangın havuzlarından acil orman yangını sırasında helikopter ve arazözler ile su çekilerek olaya müdahale ediliyor.

'YANGINLAR YÜZDE 95 ORANINDA İNSAN KAYNAKLIDIR'

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğünden alınan bilgilere göre 2018 yılından günümüze kadar Vezirköprü’de bulunan ormanlarda 14 adet orman yangını meydana geldi. Hepsi başarılı bir şekilde söndürülürken Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Sürmen, "Yangınlar yüzde 95 oranında insan kaynaklıdır. İnsanların çoğu özellikle piknik ateşlerini söndürmeden dikkatsiz bir şekilde bırakıp gidiyor. İnsanlar piknik alanlarında yaktıkları ateşi kontrollü bir şekilde söndürmesi gerekiyor ve tavsiye edilen alanlarda piknik yapmaları gerekiyor" dedi.
Kurum olarak yangın sezonuna yangın havuzları da dahil olmak üzere hazır olduklarını ifade eden Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Ali Sürmen, "İşletme Müdürlüğümüzde toplamda 8 tane havuzumuz var. Bu havuzlar 280 ton ile 350 ton arasında su kapasiteleri var. Müdahaleye hazır bir şekilde beklemekteyiz. Olaya milli servet olarak bakıyoruz. 7/24 hazırız. Bu havuzlardan arazözler ve helikopterler su çekebiliyor. Yangında anında buradan su çekiliyor ve hızlı bir şekilde yangına müdahale ediyoruz" diye konuştu.
Yangınların yüzde 95 oranında insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Sürmen, alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verdi.
İnsanların çoğunun özellikle piknik ateşlerini söndürmeden dikkatsiz bir şekilde bırakıp gittiklerini söyleyen Sürmen, "İnsanlar piknik alanlarında yaktıkları ateşi kontrollü bir şekilde söndürmesi gerekiyor ve tavsiye edilen alanlarda piknik yapmaları gerekiyor. Yangınlar genellikle haziran ayı ile ağustos ayı arasında gerçekleşiyor. Bizler 7/24 diğer aylarda da havuzları dolu tutuyoruz. Yangın havuzlarına insanların girmemesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Etrafını tel örgü çeviriyoruz ve içerisine ilaçlı, kimyasal, renkli maddeler katıyoruz. Havuzlar içine giren insanların çıkamayacağı şekilde arazöz ve helikopterlerin suları rahat alacağı şekilde tasarlandı. İnsanlarımızın bu havuzlara yaklaşmamaları ve dikkat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

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