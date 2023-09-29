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  4. Ormanda kaçak kesim yaparken fotokapana yakalandılar! 3 kişi gözaltında

Ormanda kaçak kesim yaparken fotokapana yakalandılar! 3 kişi gözaltında

29.09.2023 17:35 | Son Güncelleme:
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Düzce'de ormanlık alanda kaçak kesim yapan 3 kişi, yaban hayatını gözlemek için kurulan fotokapana yakalandı. Kimlikleri tespit edilen kişiler

Ormanda kaçak kesim yaparken fotokapana yakalandılar! 3 kişi gözaltında

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akçakoca ilçesinde yaban hayatı geçiş güzergahı olan araziye fotokapanlar yerleştirildi.

Akçakoca Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibince yürütülen kontrollerde, ormanda kaçak kesim yapan kişilerin fotokapan tarafından kaydedildiği belirlendi.

AA-20230929-32272952-32272951-DUZCEDE_ORMANDA_KACAK_KESIM_YAPAN_3_KISI_FOTOKAPANA_YAKALANDI

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Kayıtların incelenmesi sonucu 3 kişinin kestikleri ağaçları minibüse yükledikleri görüldü.

Görüntülerinin tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan şüpheliler hakkında savcılık talimatıyla adli işlem başlatıldı. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Düzce fotokapan

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