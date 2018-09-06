Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husiler tarafından Yemen’in Sada kentinden sınırdaki Necran’da sivillerin bulunduğu bölgeye atılan balistik füzeyi havada imha etti. Suudi yetkililer, imha sırasında yerleşim bölgelerine yayılan şarapnel nedeniyle 26 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan ikisi çocuk 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Husilerin Al Masirah TV kanalı, sınır şehri Necran’daki Suudi Ulusal Muhafız Teşkilatı’nın vurulduğunu iddia etti.
Yemen’in başkenti Sana dahil ülkenin batısının büyük bir kısmı İran destekli Husilerin kontrolü altında bulunuyor. Sıklıkla Suudi Arabistan’ın güneyini füzelerle hedef alan Husiler zaman zaman da başkent Riyad’ı veya Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun tesislerini hedef alıyor.
Fırlatılan füzelerin birçoğu Suudi hava savunma güçlerin tarafından imha edildi. 2015 yılında bu yana Husilerin düzenlediği saldırılarda 112 sivil hayatını kaybetti.
YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ
Başkent Sanaa da dahil olmak Yemen’in kuzeyinin önemli bir bölümünü kontrol eden Şii Husiler 2014’te Suudi destekli hükümeti sürgüne göndermişti.
10 binlerce Yemenlinin ölümüne neden olan iç savaş, İran destekli Şii Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyonun ve desteklediği devrik Sünni Yemen Hükümeti’ne bağlı güçler arasında yaşanıyor.
Bedelli askerlikte celp yerleri belli oldu! E Devlet üzerinden erişime açıldı
Meteoroloji'den İstanbul için sel uyarısı!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda kayıp ve yaralı var
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var
Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Ünlü pornocu bir gün kiliseye gitti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Okuyucu Yorumları 1 yorum