Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Suudi Arabistan Hava Savunma Güçleri, Husiler tarafından Yemen’in Sada kentinden sınırdaki Necran’da sivillerin bulunduğu bölgeye atılan balistik füzeyi havada imha etti. Suudi yetkililer, imha sırasında yerleşim bölgelerine yayılan şarapnel nedeniyle 26 kişinin yaralandığını duyurdu. Yaralılardan ikisi çocuk 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Husilerin Al Masirah TV kanalı, sınır şehri Necran’daki Suudi Ulusal Muhafız Teşkilatı’nın vurulduğunu iddia etti.

Yemen’in başkenti Sana dahil ülkenin batısının büyük bir kısmı İran destekli Husilerin kontrolü altında bulunuyor. Sıklıkla Suudi Arabistan’ın güneyini füzelerle hedef alan Husiler zaman zaman da başkent Riyad’ı veya Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun tesislerini hedef alıyor.

Fırlatılan füzelerin birçoğu Suudi hava savunma güçlerin tarafından imha edildi. 2015 yılında bu yana Husilerin düzenlediği saldırılarda 112 sivil hayatını kaybetti.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Başkent Sanaa da dahil olmak Yemen’in kuzeyinin önemli bir bölümünü kontrol eden Şii Husiler 2014’te Suudi destekli hükümeti sürgüne göndermişti.

10 binlerce Yemenlinin ölümüne neden olan iç savaş, İran destekli Şii Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyonun ve desteklediği devrik Sünni Yemen Hükümeti’ne bağlı güçler arasında yaşanıyor.

