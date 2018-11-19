Ortaköy'deki terör saldırısı davası

İSTANBUL (AA) - Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 4'ü kadın 41 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva, imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore ve bir kadın sanık SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 7 tercüman da hazır bulundu.

Duruşmada mahkemeye gelen belgeler okundu. HTS kayıtları ile ilgili gelen bilirkişi raporunda sanık Masharipov'un bazı sanıklarla irtibatlı olduğu belirtildi. Terör saldırısına ilişkin görüntülerin Masharipov'a gönderildiği de kaydedildi.

Savunmasının hazır olup olmadığı sorulan Masharipov, "Tam hazır olmadığımdan dolayı bundan sonraki duruşmalarda savunma yapacağım. Bu dosyayı tam olarak bana ulaştırmadılar, dosyayı tam olarak incelemedim. Dosyadaki kelimeleri okumakta zorlanıyorum, tercüman talebinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı bir sonraki duruşmada Masharipov'un savunmasını tamamlamasını istedi.