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Ortaköy'deki terör saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:25 | Son Güncelleme

Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın dokuzuncu duruşması başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Masharipov'un da bulunduğu 4'ü kadın 41 tutuklu ve 8 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva, imam nikahlı eşi Fransız vatandaşı Tene Traore ve bir kadın sanık SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Duruşmada 7 tercüman da hazır bulundu.

Duruşmada mahkemeye gelen belgeler okundu. HTS kayıtları ile ilgili gelen bilirkişi raporunda sanık Masharipov'un bazı sanıklarla irtibatlı olduğu belirtildi. Terör saldırısına ilişkin görüntülerin Masharipov'a gönderildiği de kaydedildi.

Savunmasının hazır olup olmadığı sorulan Masharipov, "Tam hazır olmadığımdan dolayı bundan sonraki duruşmalarda savunma yapacağım. Bu dosyayı tam olarak bana ulaştırmadılar, dosyayı tam olarak incelemedim. Dosyadaki kelimeleri okumakta zorlanıyorum, tercüman talebinde bulunuyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı bir sonraki duruşmada Masharipov'un savunmasını tamamlamasını istedi.

Duruşmada söz alan müşteki avukatları sanıklardan şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı Masharipov'a savunmasını hazırlaması için süre verilmesini ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Duruşma sanıkların ve avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayda hayatını kaybeden biri polis 39 kişi "maktul", 60'ı yabancı uyruklu 122 kişi "mağdur" ve "müşteki" olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu çoğunluğu yabancı uyruklu 57 sanık bulunuyor.

Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, sanık hakkında ayrıca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, terör saldırısının planlayıcılarından İlyas Mamaşaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldırıyı gerçekleştiren Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kişi için ayrı ayrı olmak üzere 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar, olayda yaralanan 79 kişi için "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yine bin 540 yıldan 2 bin 370 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, terör örgütü içine "kadı" olarak görev yaptığı belirtilen Yasser Mohammed Salem Radown için de "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar hakkında da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.​

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Masharipov Ortaköy Reina terör saldırısı

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