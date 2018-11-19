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Ortaköy'deki terör saldırısı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 19:42 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verdi - Sanık Masharipov'a iddianamenin, fezleke özetinin, aleyhine gelen yeni raporların Özbekçe Kiril alfabesine göre tercüme ettirildikten sonra celse arasında tebliğine karar veren mahkeme heyeti, Masharipov'a savunmasını hazırlaması için son kez süre verilmesine hükmetti

İSTANBUL (AA) - Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar, suça karışmadıklarını iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri sürenin yeterli olduğunu öne sürerek, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini istedi.

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

Sanık Masharipov'a iddianamenin, fezleke özetinin, aleyhine gelen yeni raporların Özbekçe Kiril alfabesine göre tercüme ettirildikten sonra celse arasında tebliğine karar veren mahkeme heyeti, Masharipov'a savunmasını hazırlaması için son kez süre verilmesine hükmetti.

Tutuklu 39 sanığın bu hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Şubat 2019'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Masharipov Ortaköy Reina terör saldırısı

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