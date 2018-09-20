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Ortalama 120 yıl yaşıyorlar! Hunza Türkleri'nin gizemli hayatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

Çin ve Afganistan sınırında yer alan Pakistan'ın Kaşmir kenti yakınlarında yaşayan Hunza Türkleri uzun ve sağlıklı yaşamlarıyla dikkat çekiyor.

Ortalama 110-120 yıl yaşayan Hunza Türkleri bu kadar uzun yaşamayı nasıl başarıyor? İşte ölüme kafa tutan o Türk topluluğunun sağlık sırlarıyla dolu yaşamı...

Hunza Türkleri'nin sırrı ne?

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Tamamı Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. İçlerinde kanser olan yok. Peki Hunza Türklerinin sırrı nedir?
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PAKİSTAN'IN KEŞMİR KENTİNDE YAŞIYORLAR

PAKİSTAN'IN KEŞMİR KENTİNDE YAŞIYORLAR
Çin ve Afganistan sınırında Pakistan'ın Keşmir kentinde yakınlarında yaşayan Hunza Türkleri ortalama 120 yıl yaşıyor.
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KANSERE YAKALANMIYORLAR

KANSERE YAKALANMIYORLAR
Kuruttukları taze meyvelerden yiyor, Hunza vadisindeki dağlardan gelen temiz havayı soluyor. Oldukça genç görünüyor ve kansere yakalanmıyorlar.
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BİLİM İNSANLARI İNCELEMEYE ALDI

BİLİM İNSANLARI İNCELEMEYE ALDI
Hunza Türklerinin bu hayatı bilim insanlarını onları incelemeye itti. Coğrafi zorunluluklar ve iklim değişikliklerin gibi sebeplerle Sibirya ve bugünkü Rus düzlüklerinden Orta Asya bozkırlarına indiği düşünülen Türkler, orman avcılığından göçebe çobancılığa geçiş süreci yaşamıştır.
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BOZKIR HAYATINA GEÇMİŞLER

BOZKIR HAYATINA GEÇMİŞLER
Coğrafi şartlar ve iklim değişiklikleri veya bilinemeyen nedenlerden ötürü Türk kabilelerinin büyük bir kısmı yerleşik ve ormancılık hayatından bozkır hayatına geçmişlerdir ve bir şekilde bozkır hayatına adapte olmuşlardır.
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BU KADAR UZUN YAŞAMALARININ SEBEBİ...

BU KADAR UZUN YAŞAMALARININ SEBEBİ...
Hunza Türklerinin uzun yaşamasının ve bu kadar sağlıklı olmasının nedeni denizden 6 bin metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları. Buz gibi temiz su içip kendi ekip biçtiklerini yemeleri.
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SADECE KENDİ ÜRETTİKLERİ SEBZELERİ YİYORLAR

SADECE KENDİ ÜRETTİKLERİ SEBZELERİ YİYORLAR
Hunza Türkleri'nin et ve baharatlı yemekleri çok ünlü ve Sadece kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyorlar.
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AZ YİYORLAR

AZ YİYORLAR
Ayrıca yemek porsiyonları da çok ufak. Az yiyorlar. Yemeklerinin büyük bir kısmını arpa, darı ve karabuğday oluşturuyor.
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SEBZE VE MEYVELERİ ÇİĞ YİYORLAR

SEBZE VE MEYVELERİ ÇİĞ YİYORLAR
Yedikleri tüm sebze ve meyveleri çiğ yiyorlar. Sebzeleri bazen çok az pişiriyorlar.
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ÇOK AZ MİKTARDA ET YİYORLAR

ÇOK AZ MİKTARDA ET YİYORLAR
Hatırlanması gereken önemli şey Hunza Türklerinin tamamen vejetaryen olmasalar da etin günlük yiyeceklerinin en ufak kısmını oluşturmasıdır. Çoğunluğu haftada sadece bir kez et yiyor.
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Hunzaların genç kalmasının bir diğer sırrı ise hareket etmeleri. Her gün dağlarda yürüyüş yapıyor, tarlada çalışıyor, tertemiz dağ havası alıyor.
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BU TEKNİĞİ KULLANIYORLAR

BU TEKNİĞİ KULLANIYORLAR
Ayrıca Hunza Türkleri, belirli yoga teknikleri uyguluyor. Nefes alırken yogik nefes tekniğini kullanıyorlar.
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Hunza Türkleri Türk Pakistan Müslüman

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