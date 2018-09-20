Ortalama 120 yıl yaşıyorlar! Hunza Türkleri'nin gizemli hayatı

Ortalama 110-120 yıl yaşayan Hunza Türkleri bu kadar uzun yaşamayı nasıl başarıyor? İşte ölüme kafa tutan o Türk topluluğunun sağlık sırlarıyla dolu yaşamı...

Hunza Türkleri'nin sırrı ne?

1 / 15 Tamamı Müslüman olan Hunza Türkleri ortalama 110 ile 120 yıl yaşıyor. İçlerinde kanser olan yok. Peki Hunza Türklerinin sırrı nedir?

2 / 15 PAKİSTAN'IN KEŞMİR KENTİNDE YAŞIYORLAR Çin ve Afganistan sınırında Pakistan'ın Keşmir kentinde yakınlarında yaşayan Hunza Türkleri ortalama 120 yıl yaşıyor.

3 / 15 KANSERE YAKALANMIYORLAR Kuruttukları taze meyvelerden yiyor, Hunza vadisindeki dağlardan gelen temiz havayı soluyor. Oldukça genç görünüyor ve kansere yakalanmıyorlar.

4 / 15 BİLİM İNSANLARI İNCELEMEYE ALDI Hunza Türklerinin bu hayatı bilim insanlarını onları incelemeye itti. Coğrafi zorunluluklar ve iklim değişikliklerin gibi sebeplerle Sibirya ve bugünkü Rus düzlüklerinden Orta Asya bozkırlarına indiği düşünülen Türkler, orman avcılığından göçebe çobancılığa geçiş süreci yaşamıştır.

5 / 15 BOZKIR HAYATINA GEÇMİŞLER Coğrafi şartlar ve iklim değişiklikleri veya bilinemeyen nedenlerden ötürü Türk kabilelerinin büyük bir kısmı yerleşik ve ormancılık hayatından bozkır hayatına geçmişlerdir ve bir şekilde bozkır hayatına adapte olmuşlardır.

6 / 15 BU KADAR UZUN YAŞAMALARININ SEBEBİ... Hunza Türklerinin uzun yaşamasının ve bu kadar sağlıklı olmasının nedeni denizden 6 bin metre yükseklikte çok yüksek oksijeni olan bir bölgede bulunmaları. Buz gibi temiz su içip kendi ekip biçtiklerini yemeleri.

7 / 15 SADECE KENDİ ÜRETTİKLERİ SEBZELERİ YİYORLAR Hunza Türkleri'nin et ve baharatlı yemekleri çok ünlü ve Sadece kendi ürettikleri sebze ve meyveleri tüketiyorlar.

8 / 15 AZ YİYORLAR Ayrıca yemek porsiyonları da çok ufak. Az yiyorlar. Yemeklerinin büyük bir kısmını arpa, darı ve karabuğday oluşturuyor.

9 / 15 SEBZE VE MEYVELERİ ÇİĞ YİYORLAR Yedikleri tüm sebze ve meyveleri çiğ yiyorlar. Sebzeleri bazen çok az pişiriyorlar.

10 / 15 ÇOK AZ MİKTARDA ET YİYORLAR Hatırlanması gereken önemli şey Hunza Türklerinin tamamen vejetaryen olmasalar da etin günlük yiyeceklerinin en ufak kısmını oluşturmasıdır. Çoğunluğu haftada sadece bir kez et yiyor.

11 / 15 Hunzaların genç kalmasının bir diğer sırrı ise hareket etmeleri. Her gün dağlarda yürüyüş yapıyor, tarlada çalışıyor, tertemiz dağ havası alıyor.

12 / 15 BU TEKNİĞİ KULLANIYORLAR Ayrıca Hunza Türkleri, belirli yoga teknikleri uyguluyor. Nefes alırken yogik nefes tekniğini kullanıyorlar.

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