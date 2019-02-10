AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Efendim, 'Bizi açıktan desteklemiyorlar' iyi de 'CHP'nin adayının olduğu yerde ben aday koymuyorum' demek ne demek? Artık örtü falan kalmamıştır. Örtülü bir ittifak değil karşımızda açık bir ittifak vardır, birbirine benzemeyen çok sayıda parti bir araya gelmiştir." dedi.

Kurtulmuş, İskenderun ilçesinde bir otelde partisinin mahalle temsilcileriyle gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, iki günlük Hatay programından güzel hatıralarla ve büyük umutlarla ayrılacağını dile getirdi.

Hatay'da Büyükşehir Belediyesi ile 15 ilçenin tamamında belediye başkanlıklarını kazanacaklarını belirten Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı ile birlikte yolumuza devam edeceğiz ve büyük bir destan yazmış olacağız." diye konuştu.

Kurtulmuş, her seçimin ayrı bir sınav olduğuna dikkati çekerek, hiçbir seçimin masa başında kazanılmayacağını vurguladı.

AK Parti'nin güçlü bir siyasi hareket olduğunun altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin lideri Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı, nice badireler aşarak gelmiş kuvvetli bir siyasi aktördür. AK Parti'nin lideri Tayyip Erdoğan, sadece Türkiye'de değil, bütün mazlum milletlerin, bütün coğrafyamızdaki mağdur ve mazlum insanların gözünün içine baktığı bir liderdir, yani bir dünya lideridir. AK Parti'nin tecrübesi 24 Haziran seçimlerinde MHP ile yapılan ittifakla birlikte seçim sonuçlarına da yansımış ve çok güzel sonuçlar elde edilmiştir. Ama bizim siyasi geleneğimiz, bizim siyasi tecrübemiz bize şunu söylüyor; her seçim sahada kazanılır, her seçim gayretli teşkilat çalışmalarıyla, sandık başına kadar inen çalışmalarla, adaylarımızla, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla, bütün kadrolarımızla, bütün gönüldaşlarımızla beraber gücümüzü sonuna kadar mücadele ederek kazanılır."