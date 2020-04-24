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Oruç nasıl açılır? İşte Arapça ve Türkçe İftar duası okunuşu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2020 17:32 | Son Güncelleme

2020 yılının Ramazan ayına başladık. 24 Nisan’dan 23 Mayıs’a kadar Ramazan ayında oruç tutulacak. Peki oruç nasıl açılır? Neyle açılması gerekir. İşte oruç nasıl açılır sorusunun cevabı ve Arapça- Türkçe okunuşu ile iftar duası...

Oruç nasıl açılır? İşte Arapça ve Türkçe İftar duası okunuşu

Mübarek Ramazan ayı geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sene kalabalık iftarlar olmayacak. Evdeki çekirdek aile ile iftar edilecek. Özellikle ilk kez iftar yapacak olanlar oruç nasıl açılır, iftar duası nasıl okunur araştırıyorlar. İşte oruç açmayla ilgili detaylar ve iftar duasının Türkçe, Arapça okunuşu...

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. Bunun dışında hurma varsa hurmayla, zemzem varsa zemzemle başlamak, su ya da çorbayla da devam etmek gerekir. Bunlar yapıldıktan sonra ara verilebilir, akşam namazı kılınır. İftarı açmadan namaz kılmak doğru bulunmaz.

Hızlı bir şekilde yemek yememek gerekir. Doktorlar da bunu tavsiye etmez, sünnet olan da budur. Orucu açtıktan sonra akşam namazını kılıp daha sonra ölçülü bir şekilde yemeğimizi yemek daha doğrusudur. Özellikle açık büfeler israfa sebep olmaktadır, bunlara dikkat etmek gerekir.

İFTAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞ

“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü."

İFTAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞ

“Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.”

ORUÇ NEYLE AÇILIR?

Orucu hurma ile açmak şart mı gibi sorular her sene sorulur. İftarın hurma, tatlı ve su gibi şeylerle yapılması müstehaptır. Peygamberimiz (s.a.s.), “Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizdir / temizleyicidir.” (Tirmizî, “Savm”, 10). Müslüman orucunu bulabildiği herhangi bir gıda maddesi ile açabilir, hadislerde belirtilen şeyler tavsiye niteliğindedir. Yani orucu hurma ile açmak sünnettir. İlla hurma ile açılacak diye bir kaide yoktur. Ki hadiste Peygamberimiz, hurma yoksa suyla orucun açılabileceğini bildirmiştir.

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