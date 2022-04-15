Oruçluyken iğne yaptırmak orucu bozar mı? İğne yaptırınca oruç bozulur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan durumları paylaştı. O durumların içinde iğne yaptırmak var mı bu soru yanıtını arıyor. Orucu bozmayan durumlar arasında yer aldığını ancak bazı muhtelif hallerde durumun değişeceğini açıklayan Diyanet, detaylara yer verdi. İşte, Diyanet'in iğne yaptırmak orucu bozar mı sorusunun detaylı cevabı...

ORUÇLUYKEN İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç ibadeti, yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Unutarak Yemek İçmek: Unutarak yemek veya içmek orucu bozmaz. Oruçlu olduğu hatırladığı an hala yiyip içmeye devam edilirse oruç bozulur.

Eşlerin Oruçlu İken İlişkilerinin Sınırı Ne Olmalıdır: Eşler Ramazan’da oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunuyorsa oruç bozulur, hem kaza ve hem de kefaret gerekirmektedir. Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz.

Oruçluyken Cünüp Olarak Sabahlamanın Günahı Var mı? Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak yani meninin akması orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da orucu bozmaz ve zarar vermez.

Oruca Niyetlenen Bir Kadın Gün İçinde Adet Görmeyesi hali: Oruca niyetlenen bir kadın, gün içerisinde âdet görmeye başlarsa orucunu bozmalıdır, temizlenince bu günün orucunu da kaza etmelidir.

Ağız Kokusunu Önlemek İçin Ağız Spreyi Kullanmak Veya Sakız Çiğnemek: Ağız ve burundan vücuda girip mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu nedenle, ağız kokusunu engellemek ve diş ağrısını gidermek amacı ile ağza sıkılan sprey veya herhangi ilaçlar yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz. Sakız içerisinde tükürükle çözülen maddelerin bulunmasından dolayı, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak zor olduğundan, bu tür sakız çiğnemek orucu bozar.

Makyaj Yapmak Ve Saç Boyamak: Oruç, bir şey yemek, içmek veya cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulmaktadır. Bu sebeple makyaj, saç boyamak ve saç bakımı gibi etkenler orucu bozmaz.

Sigara İçmek Ve Nikotin Bandı: Sigara içmek orucu bozar ancak nikotin bandı orucu bozmaz.

Şeker Hastalarının Uyguladıkları İnsülin İğnesi: Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi gıda ya da uyarıcı olmadığı için orucu bozmaz.

Göz Damlası: Göze damla damlatmak yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımadığından dolayı orucu bozmaz

Anestezi: Suni teneffüs yolu ile yapılan lokal anestezi yani sınırlı uyuşturma, orucun varlığına engel değildir. Bölgesel veya genel anestezide serum kullanıldığı için oruç bozulmaktadır.

Kulak Damlası Damlatılması Veya Kulağın Yıkattırılması: Kulak ile boğaz arasında bir kanal var ancak kulak zarı bu kanalı tıkar, bu sebeple ilaç boğaza ulaşmaz. Bu durumda kulağa damlatılan ilaç ve yıkama esnasındaki su orucu bozmaz. Fakat kulak zarı delik ise, kulak damlası ve kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla, ilacın ya da yıkama sırasında suyun mideye ulaşması hâlinde oruç bozulur

Fitil Kullanmak, Lavman Yaptırmak: Kadınların fercinden ya da makattan fitil almak yemek ve içmek anlamına gelmediği için, orucu bozmaz.

Diyaliz Uygulamalarında: Hastaya herhangi bir sıvı maddesi verilmeden gerçekleştirilen hemodiyalizde oruç bozulmaz. Ancak vücuda gıda içerikli sıvı verilen diyalizlerde oruç bozulur

Trombosit Temini İçin Kan Vermek: Normal kan verme yöntemiyle trombosit alımında sadece kan vermek söz konusu olduğundan oruç bozulmaz. Yalnız aferez cihazı yardımıyla trombosit alımında ise kan bağışçısının bir kolundan cihaz vasıtasıyla kan çekilir ve kandaki trombositler cihaz içinde ayrıştırılarak diğer koldan bağışçıya tekrar geri verilir; kanın pıhtılaşmaması için de cihazın içi iki farklı serum yüklenir. Vücuda kan ile birlikte serumda verildiği bu uygulama orucu bozar.

Burun Damlası: Bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı taşımadığından dolayı burun damlası orucu bozmaz

Akupunktur Tedavisi: Akupunktur yaptırmak orucu bozmaz.

Oruçlu İken Kan Vermek Ve Vücuda Kan Almak: Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

Anjiyo Yaptırmak: Gerek anjiyografi, gerekse anjiyoplasti operasyonlarında yemek ve içmek anlamı bulunmadığından, oruç bozulmaz

Biyopsi Yaptırmak: Tahlil amacıyla vücudun herhangi bir organından parça alınması yani biyopsi, orucu bozmaz.

Kalp Hastalarının Kullandıkları Dilaltı Hapı: Bazı kalp rahatsızlıklarında dilaltına konulan hap ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmamaktadır.

Merhem Ve İlaçlı Bant Kullanmak: Cilde sürülen krem, ilaçlı banttaki ilacı vücudun emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Ayrıca bu işlem, yeme içme anlamına da gelmediğinden dolayı deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.

Diş Fırçalamak: Boğaza su kaçırmadan ve yutmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi bu şekilde diş fırçalamakla da oruç bozulmaz

Kusmak: Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz.

Astım için kullanılan Sprey Ve Astım İlacı: Astım hastaları, soluk almayı rahatlatacak özel spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilirler. Ağza püskürtülen bu ilaçlar yutulmadığı takdirde orucu bozmaz.

Diş Kanaması Ve Diş Yarasından Çıkan Kanın Tükürük İle Yutulması: Diş kanaması orucu bozmaz ancak dişten çıkan kan, karıştığı tükürüğe eşit veya daha fazla ise yutulması halinde oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekmektedir.

Denize Girmek Veya Yıkanmak: Ağız ve burundan su kaçırmamak kaydıyla denize girmekle oruç bozulmaz.

*Hangi durumlarda oruç bozulur hangilerinde bozulmaz. Tüm sorularınızın cevaplarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz...

https://www.mynet.com/ramazan/sikca-sorulan-sorular

