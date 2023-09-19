Osman Müftüoğlu Sophia Loren'in güzellik sırrını açıkladı! Duyanlar inanamadı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sağlıklı yaşama dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren uzman isimlerden biri. Nefise Karatay'ın sorularını yanıtlayan Müftüoğlu adeta yıllara meydan okuyan ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Sophia Loren'in cilt güzelliğini nasıl koruduğuna dair açıklama yaptı.

"BEN CİLT GENÇLİĞİMİ İKİ ŞEYE BORÇLUYUM" DEDİ VE...

Uzman isim Sophia Loren'le 2000'li yılların başındaki sohbetini paylaştı. Osman Müftüoğlu açıklamasında “Cildin temel oyuncusu antioksidan olarak Likopen'dir. Ben kendisinden öğrendim, Sophia Loren'in güzellik sırrı da budur. 2000'li yılların başında Türkiye'ye geldiğinde sohbet etme imkanım olmuştu, bu kadar nasıl cildinizi güzel tutabiliyorsunuz dedim, Türk hanımları bir hazinenin içinde yaşıyorlar ama değerini bilmiyorlar.

Ben cilt gençliğimi iki şeye borçluyum, biri zeytinyağına ikincisi domatese” sözlerine yer verdi.

"DOMATESTEKİ MUCİZENİN ADI LİKOPEN"

Sophia Loren’in güzellik sırrını paylaşan Müftüoğlu “Sonraki araştırmalardan öğrendik ki domatesteki mucizenin adı likopen, zeytinyağının içindeki de polifenoller” dedi.



