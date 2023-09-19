KADIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. YAŞAM
    4. Osman Müftüoğlu Sophia Loren'in güzellik sırrını açıkladı! Duyanlar inanamadı

    Osman Müftüoğlu Sophia Loren'in güzellik sırrını açıkladı! Duyanlar inanamadı

    19.09.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sağlıkla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu son açıklamasıyla dikkat çekti. “Ben kendisinden öğrendim” diyen Müftüoğlu İtalyan ve dünya sinemasının efsane yıldızlarından olan Sophia Loren’in güzellik sırrını açıkladı.

    Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sağlıklı yaşama dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren uzman isimlerden biri. Nefise Karatay'ın sorularını yanıtlayan Müftüoğlu adeta yıllara meydan okuyan ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Sophia Loren'in cilt güzelliğini nasıl koruduğuna dair açıklama yaptı.

    Ekran görüntüsü 2023-09-19 143826

    "BEN CİLT GENÇLİĞİMİ İKİ ŞEYE BORÇLUYUM" DEDİ VE...

    Uzman isim Sophia Loren'le 2000'li yılların başındaki sohbetini paylaştı. Osman Müftüoğlu açıklamasında “Cildin temel oyuncusu antioksidan olarak Likopen'dir. Ben kendisinden öğrendim, Sophia Loren'in güzellik sırrı da budur. 2000'li yılların başında Türkiye'ye geldiğinde sohbet etme imkanım olmuştu, bu kadar nasıl cildinizi güzel tutabiliyorsunuz dedim, Türk hanımları bir hazinenin içinde yaşıyorlar ama değerini bilmiyorlar.

    Ekran görüntüsü 2023-09-19 143902

    Ben cilt gençliğimi iki şeye borçluyum, biri zeytinyağına ikincisi domatese” sözlerine yer verdi.

    Ekran görüntüsü 2023-09-19 143850

    "DOMATESTEKİ MUCİZENİN ADI LİKOPEN"

    Sophia Loren’in güzellik sırrını paylaşan Müftüoğlu “Sonraki araştırmalardan öğrendik ki domatesteki mucizenin adı likopen, zeytinyağının içindeki de polifenoller” dedi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu hafta sizi neler bekliyor?Bu hafta sizi neler bekliyor?
    Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
    Aşk, kariyer ve para! 2024 yılının en şanslı burçları belli olduAşk, kariyer ve para! 2024 yılının en şanslı burçları belli oldu
    Anahtar Kelimeler:
    Sophia Loren osman müftüoğlu alara güzellik

    En Çok Okunan Haberler

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Eşi bakın kimmiş! Meğer o da ünlüymüş

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Havaalanı tarzı şaşırttı! Bir bakan bir daha baktı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Transparan elbisenin altına sütyen giymedi! Açıldıkça açıldı

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Üstü küçük geldi! Göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Şezlonga sere serpe uzandı! Gören bir daha baktı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    Arka Sokaklar'ın Pınar'ı bambaşka bir hayat seçti! Son halini görenler tanıyamadı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

    Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

    Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

    Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

    Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

    Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

    Arkadaşı banyo yaparken müstehcen görüntülerini çekti! İnternette paylaştı

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Teknoloji harikası Bose kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.