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Osmaniye'de sokak ortasında kanlı infaz! Kanlar içinde yerde kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.11.2020 16:22 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde lokantada çalışan Murat Deniz (30), siparişten dönerken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Deniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Osmaniye'de sokak ortasında kanlı infaz! Kanlar içinde yerde kaldı

Olay, saat 13.30 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada paket servis görevlisi olarak çalışan Murat Deniz, motosiklet ile bir müşteriye yemek götürdü. Yemeği teslim edip, iş yerine dönmek üzere tekrar motosikletine binen Deniz, yanına yaklaşan kişi tarafından tabancayla başından vuruldu.

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SALDIRGAN KAÇTI

Saldırgan kaçarken, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz'in duran kalbi buradan yeniden çalıştırıldı. Tedaviye alınan Murat Deniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. (DHA)

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