Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi, ilçeye giren araçlardan işgaliye parası alıyor

Düziçi Belediyesi'nin 5 Aralık'ta yapılan meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınan kararla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında ücret toplanmasına karar verildi. Alınan meclis kararına göre ilçeye giren TIR'lardan 25 TL , kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, hafif ticari araçlardan 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL toplanmasına karar verildi. Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu. Meclis kararında alınan karara yönelik ilçeye giriş yapan araçlardan araç türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlandı.

Şoförlerden ise Düziçi Belediyesi'nin bu uygulamasına tepki geldi. Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek “Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi’ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi’ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler” şeklinde konuştu.

Bir esnaf ise “Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

CHP’li Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner ise meclis kararı ile alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

(İHA)

