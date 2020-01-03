HABER
  4. Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi, ilçeye giren araçlardan işgaliye parası alıyor

Osmaniye'nin Düziçi Belediyesi, ilçeye giren araçlardan işgaliye parası alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 09:50 | Son Güncelleme

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla, ilçeye giriş çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs, hafif ticari araçlar ve taksilerden işgaliye parası adı altında 5 ile 25 lira arasında para toplanmasına şoförlerden tepki geldi.

Düziçi Belediyesi'nin 5 Aralık'ta yapılan meclis toplantısında, meclis üyelerinin oy çokluğu ile alınan kararla ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında ücret toplanmasına karar verildi. Alınan meclis kararına göre ilçeye giren TIR'lardan 25 TL , kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, hafif ticari araçlardan 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL toplanmasına karar verildi. Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu. Meclis kararında alınan karara yönelik ilçeye giriş yapan araçlardan araç türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlandı.

Şoförlerden ise Düziçi Belediyesi'nin bu uygulamasına tepki geldi. Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek “Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi’ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi’ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler” şeklinde konuştu.

Bir esnaf ise “Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

CHP’li Düziçi Belediye Başkanı Dr. Alper Öner ise meclis kararı ile alınan işgaliye parası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu Mayosu ve çıplak ayaklarıyla karlara koştu
Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplıTürkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı
Atıl durumdaki bina engelliler için oyun evine dönüştürüldüAtıl durumdaki bina engelliler için oyun evine dönüştürüldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye düziçi işgaliye parası düziçi belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da üç ayaklı oğlak hayata tutunmayı başardı

3 ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor!

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı! (3 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

Türkiye’nin yüzde 29’u ormanlarla kaplı! Başı Antalya çekti

İşte Türkiye'nin orman haritası! Başı o il çekti

Diyarbakır'da 14'üncü yüzyıla ait hançer ele geçirildi

Diyarbakır'da bulundu! 14. yüzyıla ait

Görenler hayrete düştü! Aç kalan tilki Pendik’e indi

Görenler hayrete düştü! Aç kalan tilki Pendik’e indi

Son dakika... Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Türkiye'ye getirildiler

Flaş! Yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.