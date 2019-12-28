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  4. Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, Hasanbeyli ilçesinin Saadet Parti'li Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu ve Düziçi ilçesi Böcekli Beldesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Doğan Öztürk, AK Parti'ye katıldı.

Kültür Sanat ve Kongre Merkezi‘nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında, Denizoğlu ve 4 meclis üyesi ile Öztürk ve 2 meclis üyesine AK Parti rozeti takıldı.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, partilerine katılan belediye başkanlarına başarılar dileyerek, "Partimizin hangi hizmetini sayalım? Çamur, çöp, çukur zihniyetiyle yönetilen bir ülke vardı eskiden. Bu sebeple partililer olarak hizmetlerimizi iyi anlatmamız lazım. Bundan sonrada güzel hizmetler yapamaya devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da partilerinin yeni katılımlarla güç kazandığını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Hamza Tor ise Denizoğlu ve Öztürk'e teşekkür ederek, başarı diledi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Katılım Osmaniye

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