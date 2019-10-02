HABER

Osmaniye'de iki öğretmenin darbedildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Osmaniye'de iki öğretmenin darbedildiği iddiası

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, iki kadın öğretmeni darbettiği ileri sürülen öğrenci velisi gözaltına alındı.

İrfanlı Ortaokulu'na gelen öğrenci velileri Ç.İ. ve C.İ, anasınıfı öğretmeni Neslihan K. ve İngilizce öğretmeni Pınar K. ile konuşmaya başladı.

Bir süre sonra öğrenci velileri ve öğretmenler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle, öğrenci velilerinden C.İ, paspas sapıyla iki kadın öğretmeni darbetti.

Hastaneye giderek darp raporu alan öğretmenler Neslihan K. ve Pınar K, şüpheli C.İ'den şikayetçi oldu.

Polis, yaptığı çalışmayla C.İ'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, Osmaniye Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Mahmut Kahraman, yazılı açıklamasında, saldırıyı kınayarak öğretmenlere "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Down sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günüDown sendromlu gence mahalle halkından düğün gibi doğum günü
Emily Bronte’nin Uğultulu Tepeler adlı romanı raflardaEmily Bronte’nin Uğultulu Tepeler adlı romanı raflarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp düziçi Osmaniye öğretmen

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.