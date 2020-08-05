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Osmanlı'dan kalma! 700 yıllık Yörük köyü, beyaz perdede beğeni topladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2020 13:58 | Son Güncelleme

Osmanlı döneminde yörük köyü olarak kurulan Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Günüören Köyü, tarihi yapılarıyla filmlere konu oldu. İzleyiciler tarafından büyük beğeni toplayan köy, 700 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor.

Osmanlı Devleti döneminde Ahi Yunus Zaviyesi’ne bağlı ‘Vakıf Köyü’ olarak kurulan Günüören Köyü, geleneksel sokakları, ahşap ve kerpiç kullanılarak inşa edilen konakları, doğal güzellikleri ile Yörük kültürünü halen yaşatmaya devam ediyor. Osmanlı Devleti zamanından kalma sivil mimari örneği konaklarını bozulmadan bugüne kadar taşımış, kültürü ve doğal güzellikleriyle geçmişten geleceğe köprü oluşturan eski ismi Güniviran olduğu bilinen 700 yıllık Yörük köyü Günüören’deki günlük yaşam kısa filme konu olurken, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Osmaneli Belediyesi’nin turizm çalışmaları içerisinde yer almış ve köydeki tarihi konaklar Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenmişti.
Son yıllarda köylüler tarafından yapılan restorasyon çalışmaları ile ilgi odağı haline gelen Günüören Köyü’ndeki günlük yaşam Osmaneli Belediyesi, Günüören Köy Derneği ve Köy Muhtarlığı’nın ortaklığında ‘Bir Yörük Köyü Günüören’ adıyla çekilen kısa tanıtım filmine konu oldu. Tescilli konakları, yaşam tarzı ve doğal güzelliklerinin yansıtıldığı kısa tanıtım filmi vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. (İHA)

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören

Osmanlı Devlet’inden kalma 700 yıllık Yörük köyü Günüören
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