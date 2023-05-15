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Oteller eski günlerine geri dönüyor! O kurallar kaldırıldı

15.05.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 nedeniyle turizm tesislerine getirilen güvenli turizm sertifikasyonu son bulurken, turizm tesisleri eski günlerine geri dönmeye başladı.

Oteller eski günlerine geri dönüyor! O kurallar kaldırıldı

Kovid-19 virüsünün Türkiye’de yaygınlaşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı 2020 yılında güvenli turizm sertifikasyonunu otellere zorunlu kılmıştı. Oteller yerli ve yabancı turistler için maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde getirilen bazı kriterlere uyma zorunluluğu getirmişti. Açık büfeler kapalı büfe haline getirilmiş, masa ve sandalye mesafeleri, hijyen spreyleri ve buna benzer bir çok kural yürürlüğe girmişti. Önceki gün, Kültür ve Turizm Bakanlığı güvenli turizm sertifikasyon programının sona erdiğini turizmcilere bildirdi. Turizm tesisleri eski günlerine geri dönmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, güvenli turizm sertifikasyonunun kaldırıldığını turizmcilere müjdeleyerek, “Pandemi sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'güvenli turizm' sertifikasyon programını uygulamaya koymuştu. Bu programda neticesinde turizm çalışanları ve turizm tesislerine gelen misafirlerin sağlığı için çıkarılan bir programdı. Uzun bir aradan sonra pandemi sürecinde yeni normalleşmeye geçilmesiyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı 'güvenli turizm' sertifikasyonunu kapatmış durumdadır. Güvenli turizm programında maske takma zorunluluğu, kapalı alanlarda kapasitenin üzerine çıkmama, yaklaşma mesafesi, masa, sandalye mesafesi, açık büfe kuralları gibi bazı kurallara uyulması gerekiyordu. Artık normalleşme sürecine girildiğinden ötürü program kapanmış durumda. Tesislerimiz güvenli turizm sertifikasına tabi olmayacaktır” şekilde konuştu.

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SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM SERTİFİKASYONUNA DİKKAT

Sürdürülebilir turizm sertifikasyonunun yürürlüğe girdiğini ifade eden Başkan Dengiz, “Bundan sonra sürdürülebilir turizm adı altında bir program var. 2030 yılına kadar bütün otellerde uygulama zorunluluğu bulunmaktadır. Dünyada bilinen bir programdır. Sürdürülebilir dediğimiz bu program, bulunduğu bölgeye uyarlı çevreci bir tesis olması yönünde yapılan bir sertifika programı. Sürdürülebilir turizm sertifikasyonu programında belli bir oda kapasitesinin üzerindekilerin bu programa dahil olmasını umut ediyoruz. Yani 30 ya da 50 oda üzerindeki oteller sürdürülebilir otel sertifikasına tabi tutulabilir” ifadelerini kullandı.

Yan yana bulunan plajlı tesislerde cankurtaran kuralına değinen Başkan Dengiz, “Bakanlığa bağlı plaj tesislerinde cankurtaran bulundurması zorunludur. Kıyıdaki 10 tane tesis her biri cankurtaran tutma zorunluluğu var. Ayrıca da cankurtaran kulübesinin de olma zorunluluğu vardır. 10 tane yan yana cankurtaran kulübesi olması gerekiyor. Biz bu durumun daha kolay bir hale getirilmesini söylüyoruz. Umarım yetkililerin bu konuda bizlere hak vereceğini düşünüyoruz” dedi. (İHA)

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