KADIN

Otizmle nasıl baş edilir, ebeveynler nelere dikkat etmeli?

Mine Ağır Mine Ağır
AİLE HABERLERİ  | 22.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

Dünyaya gelen her 59 çocuktan 1’iotizm riski ile doğuyor. Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi; erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Özel Eğitim Öğretmeni ve Psikolog Mine Ağır, otizm ile mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Otizmle nasıl baş edilir, ebeveynler nelere dikkat etmeli?

Otizm tedavi sürecinde ailelerin tutumu oldukça önemlidir. Öncelikle anne ve babalar çocuğun otizm olduğunu kabul etmelidirler. En büyük sıkıntı anne ve babanın bu durumu kabul etmemesi ile başlıyor. Kabul ettikten sonra süreç daha hızlı ve olumlu ilerliyor. Ebeveynler çocuklarını çok iyi tanımalıdırlar.

Çocuklarının uygun ya da uygun olmayan davranışlarını hangi durum ya da uyaranların yardımcı olduğunu gözlemlemeleri gerekir. Çocuğun hangi durumları stresli, hangi durumları sakinleştirici buluyor, gözlemlemek ve bu gibi durumları bilmek bazı davranışları önlemek açısından önemlidir.

ÇOCUĞUNUZUN BAŞARILARINI DESTEKLEYİN

Otizm teşhisi almış çocukları, diğer çocuklarla kıyaslamak, eksiklerine odaklanmak uygun olmayan davranışlar arasındadır. Ebeveynler çocuklarını var olan bireysel özellikleri ile olduğu gibi kabul etmelidirler.

Aileler çocuklarının farklılıklarını bilmeli ve çocuklarının başarılarını desteklemelidir. Otistik çocukların tedavisinde koşulsuz sevgi ve kabul sürecin daha sorunsuz ilerlemesini kolaylaştıracaktır.

EBEVEYNLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Otistik çocukların tedavi süreçlerinde, ailelerin “otizmi” yakından tanımaları çok önemlidir. Bunun yanı sıra ebeveynlerin dikkat etmesi gereken birtakım kurallar vardır. Otizm tedavisinde göz önünde bulundurulması gereken kuralları sizler için derledim.

  • Ebeveynler için tavsiyeler

  • Eğitim tedavinin ana öğesidir. Eğitimden kasıt, anne baba ve çocuğun eğitimidir. Eğitimle çocuğun olumlu davranışları artırılmalı, uygun olmayan davranışları azaltılmaya çalışılmalıdır.

  • Çocuğa tutarlı davranmak önemlidir. Annenin izin vermediği bir davranışa baba da izin vermemelidir. Ortak kurallar belirlenmelidir. Çocuğa söz veriliyorsa mutlaka tutulmalıdır. Çocuğun güveni sağlanmalıdır. Anne-baba-öğretmen işbirliği halinde çalışılmalıdır. Tutarlı bir tutum sergilenmeli ve çocuğun öğretmeninin uyguladığı kural ve teknikleri evde de doğru bir biçimde uygulamak önemlidir.

  • Uygun davranışlarını ödüllendirmek, olumlu pekiştirmeyi kullanmak etkili uygulamalardan biridir. Dolayısıyla iyi bir gözlemci olmak ve ödül sunmak için fırsatları değerlendirmek çok önemlidir. Çocuk hangi davranışından dolayı ödüllendirildiğini bilmelidir.

2

  • Çocuğun özgüvenini desteklemek gerekir. Çocuktan yapamayacağı bir davranış ve beceriyi istemek özgüvenini zedeler. Onu zorlamanız, aşırı yükleme yapmanız, kendine güvenini sarsar ya da içine kapanmasına neden olur. Başarı hazzını yaşayabileceği ortamlar yaratın. Tek başına yapabileceği işleri destekleyin.

  • Aşırı korumacı yaklaşım çocuğun bağımsız hareket etmesini engeller. Çocuğun kendi başına bir şeyler yapmasına fırsat vermek gerekir.

  • Gerekli olandan fazla TV ve bilgisayar kullanımına izin vermemek doğru bir davranış olacaktır. Bu çocuğun sosyalleşmesini engeller. Tek başına oyun oynamasından çok birileriyle beraber faaliyetler yapması sağlanmalıdır.

  • Çocuğun çevresi düzenlenmeli bakıcı, anneanne, babaanne vs. gibi kişilerin doğru seçilmesi ve bilgilendirilmesi otizmli çocukların hayatında önemli rol oynar.

  • Çocuğun ilgilerini belirlemeli ve ilgisini çekecek durumlar yaratmaya çalışmalıdır. En çok sevdiği şeylerden hareketle aktivitelere katılmasını sağlamak gerekir.

  • Çocuğa her istediğinde istediği tepkiyi vermeyin. Çocuğunuzu şaşırtın.

  • Çocuğu sosyal-fiziksel ortamlardan kısıtlamamak, onu eve kapatmamak gerekir. Çevredeki insanların bakışları, soruları anne-babayı etkilememeli. Çocukların çevre ile olan bağı artırılmalıdır. Parka, ev gezilerine götürmek, birlikte sokağa çıkıp yürümek, alışverişe gitmek, çevreyi tanıtmak ve anlatmak, sorularına cevap vermek çocuğu desteklemek açısından önemlidir.

    • Tüm bunları yerine getirmeye çalışırken anne-baba zorlanabilir. Otizmli bir çocuğun anne-babası olmak enerji ve zaman gerektirir. Otizmle baş etmek bol bol sabır gerektirir.

    Anne-baba kendini tükenmiş, çaresiz, yorgun hissedebilir. Bu noktaya gelmeden anne-babanın hemen o anda yardım ve destek alması gerekir. Çünkü bu yolculukta en önemli şey anne ve babanın ruhsal ve psikolojik olarak iyi durumda olmasıdır.

    "Farkında Ol, Elini Uzat…"

    Mine Ağır
    Özel Eğitim Öğretmeni ve Psikolog

    Web Site
    İnstagram

    PARTNER Bu nasıl moda? Bu nasıl moda?
    Spermi görünmeyen erkekler çocuk sahibi olabilir mi?Spermi görünmeyen erkekler çocuk sahibi olabilir mi?
    Kısırlığa yardımcı oluyor, sperm kalitesini artırıyorKısırlığa yardımcı oluyor, sperm kalitesini artırıyor
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    otizm farkındalık otizmle baş etme yolları

    En Çok Okunan Haberler

    Mert Fırat yeni imajıyla şaşırttı!

    Mert Fırat yeni imajıyla şaşırttı!

    Mucize Doktor'da Ali'den sıra dışı çözüm!

    Mucize Doktor'da Ali'den sıra dışı çözüm!

    Yamaç'tan Akın'a büyük darbe! Çukur'dan kovuyor

    Yamaç'tan Akın'a büyük darbe! Çukur'dan kovuyor

    Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

    Yıllar sonra ifşa etti! 'Çıtayı yükselttim ve...'

    İdo Tatlıses askere gitti! İşte ilk fotoğraf

    İdo Tatlıses askere gitti! İşte ilk fotoğraf

    Uzmanından ideal kilonuza ulaşmak ve korumak için 5 öneri

    Uzmanından ideal kilonuza ulaşmak ve korumak için 5 öneri

    İlginizi Çekebilir

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Spermi görünmeyen erkekler çocuk sahibi olabilir mi?

    Spermi görünmeyen erkekler çocuk sahibi olabilir mi?

    Domates tüketimi, sperm kalitesini arttırıyor

    Kısırlığa yardımcı oluyor, sperm kalitesini artırıyor

    Ailelere önemli uyarı: Çocuklarınıza depremi anlatın

    Ailelere önemli uyarı: Çocuklarınıza depremi anlatın

    Ödevler uzun sürüyor ve bitmiyorsa şüphelenmelisiniz

    Yaramazlıkla karıştırmayın! Ödevi bitmiyorsa şüphelenmelisiniz

    Kopuk evliliği 'çocuk var' diye sürdürmek zarar veriyor

    Kopuk evliliği 'çocuk var' diye sürdürmeyin

    Aile Hayatı: Beklenti ve Gerçeklik

    Siz böyle bir geceyi hayal edebilirsiniz ama...

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.