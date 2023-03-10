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  4. Otobüs durağında katletmişti! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Otobüs durağında katletmişti! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

10.03.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da Murat Atılgan (38), boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Tuba Atılgan’ı (33) otobüs durağında tabancayla vurarak öldürdü. Korkunç cinayetle ilgili Murat Atılgan’ın ifadesi ortaya çıktı. Atılgan ifadesinde, kızının velayetinin eşinde olduğunu, oğlunun da velayetini almak için dava açması üzerine sinirlenip cinayeti işlediğini söyledi. Atılgan ifadesinde, "Evi de, mal mülk meselesine kızıp, ‘ne senin ne benim olsun’ diyerek yaktım” dedi. İşte olayın detay

Dehşete düşüren olay, 8 Mart günü sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen 1’i kız, 2 çocuk annesi Tuba Atılgan’a, boşanma aşamasındaki eşi Murat Atılgan tabanca ile ateş etti. Kadın kuaförü olan Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bekleyen bir lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı. Liseli kız hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi'ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat Atılgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tuba Atılgan'ın cenazesi otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından teslim alınarak götürüldüğü Kozluk ilçesine bağlı Kavakdibi köyünde toprağa verildi.

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‘İŞE GİDİŞ SAATLERİNİ TAHMİN ETTİĞİM İÇİN DURAKLARA BAKIYORDUM’

Murat Atılgan’ın ifadesinde kızının velayetinin eşinde olduğunu ve oğlunun velayetini de almak için dava açınca sinirlendiğini söyledi.

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Atılgan eşi Tuba’nın kendisini sürekli çocukları göstermemekle tehdit ettiğini öne sürerek, “Boşanırken sürekli mal, mülk talebinde bulundu. Çocukları bir tehdit unsuru olarak kullandı. İstediği mal, mülkü vermeme rağmen bende kalan oğlumun velayetini de almak istedi. Bunun için dava açınca kızdım ve cinayeti işledim. Çocukları bana göstermeyeceğini söylüyordu. Kızımın velayetini alsan dahi oğlumun velayetini alma dedim. İşe gidiş saatini tahmin ettiğim için oradaki duraklara bakıyordum. Görünce yaklaşıp ateş ettim. Evi de, mal mülk meselesine kızıp, ‘ne senin ne benim olsun’ diyerek yaktım” dedi.

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(DHA)

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