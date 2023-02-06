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Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

06.02.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiğini duyurdu. Öte yandan Uşak'ta deprem nedeniyle battaniye fiyatlarının arttığı iddialarına da yalanlama geldi.

Otobüs firmaları fiyat artırdı mı? Battaniye fiyatları gündem oldu... Deprem sonrası iddialara art arda açıklamalar geldi

Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de, sonra da 13.24'te sırasıyla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye büyük panik yaşadı. Bölgede en büyüğü 6,6 olmak üzere 70'den fazla artçı deprem meydana geldi. Yaşanan depremlerin ardından otobüs firmalarının bilet fiyatlarını artırdığına yönelik şikayetler vardı. Konuyla ilgili açıklama geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremler sonrasında bazı otobüs firmalarının fiyat artışına gittiği yönünde Bakanlığa gelen şikayetlerin titizlikle incelendiği, söz konusu vakaların tespiti halinde gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağı kaydedildi.

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BATTANİYE FİYATLARININ ARTTIĞI İDDİASINA YALANLAMA

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından kentteki fabrikalarda üretilen battaniyelerin fiyatının 2-2,5 katına çıktığı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'GÜN, DAYANIŞMA GÜNÜDÜR'

Çakın, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada depremin ardından Uşak'ta üretilen battaniyelerin fiyatının arttığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğunu belirtti. İddiaların hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Çakın, şunları kaydetti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan, Uşak'ta battaniye fiyatlarının 100 liradan 250 liraya yükseldiği haberleri gerçek dışıdır. Uşaklı sanayicilerimiz ihtiyaç duyulan battaniyeyi en uygun ve en hızlı şekilde üretmeye devam etmektedir. Şu ana kadar Uşaklı hayırsever hemşehrilerimiz tarafından bağışlanan 100 bin battaniye, AFAD koordinasyonunda deprem bölgesine sevk edilmek üzere hazırlanmaktadır. Gün, dayanışma günüdür."

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