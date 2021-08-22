HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı

Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı

22.08.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da halk otobüsü içerisinde maske takmayı reddeden kadın adeta ortalığı birbirine kattı. Kendisinden maske takmasını isteyen otobüs şoförüne hakaretler yağdıran kadın, büyük tepki topladı.

Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı

Olay, Kepez İlçesi Antalya Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Meydan-Yeniköy hattında çalışan Kemal Kuşçu, sefere çıkmak üzere bulvar üzerinde bulunan durağa gelerek yolcu almaya başladı. Bu sırada otobüse binen bir kadın yolcu, şoförün maske takması konusunda uyarısını dinlemeyerek maske takmadı. Şoför ise maske takmadan yola devam edemeyeceğini belirtti. Bunun üzerine kadın yolcu, maske takmamakta direnerek şoföre hakaretler etmeye başladı.

Untitled-1

Fatih'te silahlı 'maske takma' kavgasıFatih'te silahlı 'maske takma' kavgası

"SANA BUNUN BEDELİNİ ÇOK PİS ÖDETECEĞİM"

Kadın bir süre daha hakaret ettikten sonra otobüsten aşağı indi. Bu kez ise diğer yolculara da hakaret etmeye başladı. Kadın, "Maske takmıyorum. Bugün maske takmıyorum. Bak görüyorsunuz. Benim evde çocuğum bekliyor. Aşağı inmiyorum. Şimdi polis gelecek. Bunu da çekin. Sakin olamıyorum. Bu insanların hiçbirisi beni sakinleştiremez. Doktorlarınız gelse beni sakinleştiremez. Sana ben soracağım. Çek lan beni şoför bozuntusu. Nerede polisler? Senin çocuğun senin annen benim yaşadıklarımın yüz bin katını yaşasın. Sen pisliğin tekisin. Senin hiçbir vasfın yok. Sana bunun bedelini çok pis ödeteceğim” diyerek sağa sola bağırdı.

ŞOFÖR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

O anlar ise bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medya görüntülerin paylaşılmasının ardından kadına çok sayıda izleyici tepki gösterdi. Şoförün ise yarın avukatı aracılığıyla kadın hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. (İHA)

Yalova'da market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildiYalova'da market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!
Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun Benzersiz bir arama ve keşfetme deneyimine hazır olun
Düğünü bırakıp panikle oraya koştuDüğünü bırakıp panikle oraya koştu
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya maske koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Milyonların gözü bu haberde! Yarın açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Eski bakan, başka ülkede kurye oldu

Eski bakan, başka ülkede kurye oldu

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Oğlunun cebindeki 10 lira, cinsel tacizi ortaya çıkardı

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Baba-kız kavgaya karıştı! Herkes Tuncer'in 40 kilo veren kızını merak etti

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

Faciadan 2 saat önce! Son fotoğrafları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Muayenesinde hamile olduğu belirlendi, anlattıkları şoke etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Erdoğan'dan Afganistan ve Taliban açıklaması

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Şok rapor: Taliban, Afganistan'da insan avına başladı

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Videosu çok konuşulmuştu! Afgan genç sınır dışı edilecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.