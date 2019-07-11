Otogarın otoparkını İSPARK işletecek

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan kararla Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi 5 yıl süreyle İSPARK'a devredildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ikinci meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen tekliflerde 11-14 Ağustos tarihleri arasındaki Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ile 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi ilk günü olan 9 Eylül 2019'da kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşımdan İstanbulkart'ı olmayanların da yararlandırılması kararlaştırıldı.