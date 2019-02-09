Otokar savunmada yurt dışına çalıştı

Bir Asya ülkesinden 28,9 milyon doları tutarında Cobra II siparişi alındı.

Otokar ve Tawazun’un ortak girişim şirketi Al Jasoor’un (Cesur) Birleşik Arap Emirlikleri Silahlı Kuvvetleri ile imzaladığı sözleşme kapsamında üretilen ilk Rabdan zırhlıları, geçen yıl fabrika kabul testlerinin yanı sıra, Körfez’deki yüzme ve atış testlerini başarıyla tamamladı. İlk parti Rabdanların Birleşik Arap Emirlikleri’ne teslimatları başladı.

Kullanım amacı, kapasite ve koruma seviyelerine göre farklılık gösteren araçlar, sipariş esasına göre üretiliyor.

Türkiye’nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar, 30 binden fazla ürünle Türkiye'nin yanı sıra, beş kıtada 30’dan fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçlerine hizmet veriyor.

GÖKSEL YILDIRIM - Otokar, geçen yıl yurt içi ve dışındaki güvenlik teşkilatlarına 190 zırhlı araç satışı yaptı.

Askeri araç ürün ailesine eklenen Tulpar Hafif Tank, geçen yıl Paris’te gerçekleştirilen savunma sanayisi fuarı Eurosatory’de ilk kez tanıtıldı. Zırhlı araçlar ve özellikle ana muharebe tankı tasarlama ve geliştime konusundaki deneyim TULPAR’la bir kez daha ortaya konuldu.

Otokar geçen yıl 190 zırhlı araç satışı gerçekleştirdi. Söz konusu satışlar 2016'da 595, 2017'de 433 seviyesinde olmuştu.

Şirket askeri alandaki bu faaliyetlerden 586 milyon liralık ciro elde etti. Şirketin toplam cirosunda askeri faaliyetlerin payı yüzde 35 oldu.

Cironun 104 milyon liralık kısmı yurt içi, 482 milyon liralık kısmı yurt dışı satışlardan elde edildi. Askeri ürünlerin cirosunda ihracatın payı yüzde 82'yi buldu.

Şirket, 2017'de askeri alandaki faaliyetlerden 796 milyon liralık ciro elde ederken, bunun 597 milyon liralık kısmı yurt içi satışlardan sağlanmıştı.

