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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada, 2 kardeş öldü, anne- baba ile diğer çocukları yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen kazada, 2 kardeş öldü, anne- baba ile diğer çocukları yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye 5 kilometre mesafede meydana geldi. İstanbul'dan Samsun'a giden Hakan Yılmaz (42) yönetimindeki 55 RK 961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, savruldu. Kazada otomobilden fırlayan İremnur Yılmaz (16) ile kardeşi Sait (14) hayatını kaybetti, baba Hakan Yılmaz, eşi Leyla (43) ile diğer çocuklar Zeynep Zeren (6) ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında emniyet kemerleri takılı olmadıkları öğrenilen İremnur ile Sait Yılmaz'ın cenazeleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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Otomobil bariyerlere çarptı: 2 kardeş öldü, 3 kişi yaralandı

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