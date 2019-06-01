HABER

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 15:25 | Son Güncelleme

Bursa’da yaya geçidine kapalı olan yerden geçmeye çalışan 2 kadın, 1 saat arayla otomobilin altında kaldı.Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaya trafiğine kapalı alandan geçmeye çalışan 2 kadına 1 saat arayla otomobil çarptı.

Bursa’da yaya geçidine kapalı olan yerden geçmeye çalışan 2 kadın, 1 saat arayla otomobilin altında kaldı.
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaya trafiğine kapalı alandan geçmeye çalışan 2 kadına 1 saat arayla otomobil çarptı. Yayaların geçmesini engellemek içi gerilen tellerin yırtık bölümünden geçen H.S., A.K. yönetimindeki 16 VT 372 plakalı otomobilin çarpması sonucu savruldu. Talihsiz kadına ilk müdahaleyi kaza yeri yakın olan özel hastanenin çalışanları yaptı. Kaza yerine sevk edilen 112 acil servis ekibi yaralı kadını ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
İkinci kaza ise yaklaşık 1 saat sonra meydana geldi. Alınan bilgilere göre İ.Ş. (65), refüjden geçiş yapmak istediği esnada Mehmet Sever’in (47) idaresindeki 16 BIR 98 plakalı otomobilin çarpmasıyla savruldu. Olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.
Her iki kaza ile ilgili de tahkikat başlatıldı.

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı

Otomobil çarpması sonucu 2 kadın ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.