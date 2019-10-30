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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 12:17 | Son Güncelleme

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Karabük Küme Evleri yol ayrımı mevkisinde meydana geldi.

Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Karabük Küme Evleri yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Arıcı yönetimindeki 34 PE 5479 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Hakan Çavdar (21) yönetimindeki 45 RM 385 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet Yüksel (23) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

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