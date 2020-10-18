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Otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 23:29 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada aynı ailenden 3’ü çocuk, 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında Kırıkkale’de Yuva Mahallesi Çullu Caddesi’nde meydana geldi.

Kırıkkale’de otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada aynı ailenden 3’ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Kırıkkale’de Yuva Mahallesi Çullu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Ü. idaresindeki 06 BME 305 plakalı Volkswagen marka otomobil, Abdullah T.’nin kullandığı 71 AAN 307 plakalı Isuzu marka pikap ile çarpışması sonucu aynı aileden 3’ü çocuk, 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada otomobilde bulunan yolculardan Ş.Ü. (63), A.Ü. (30), Y.Ü. (15), B.M.Ü. (13) ve E.I.Ü. (1) ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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