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Otomobil kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 00:05 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta maddi hasarlı trafik kazası sonrası yol kenarında toplanan kalabalığa bir otomobil daldı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Ahmet T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile arkadan çarptı.

Kazanın hemen ardından bulvar üzerinde seyreden Mustafa B. idaresindeki otomobil kaza için yol kenarında bekleyen vatandaşlara çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa B. ile Turgut S.T., Ahmet T., Mehmet A.Ö, Furkan B., Ahmet F.T., Fehmi M. ve Salih D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 8 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan 4 otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş trafik kazası

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