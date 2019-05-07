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Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 19:14 | Son Güncelleme

Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 5 yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Hekim Köy Bulvarı'nda Vedat S'nin kullandığı 01 LR 840 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Vedat S. ile otomobildeki Yağmur Zehra İ, Sefa K, Sema G. ile Sude D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ve Can-Kur ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen otomobil incelemenin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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