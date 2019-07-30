HABER

Otomobil yol kenarında bekleyen anne ve çocuklarına çarptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin yol kenarında araç bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Oğuz Tütün idaresindeki 34 GA 0646 plakalı otomobil, Besni ilçesine bağlı Burunçayır köyü girişinde yol kenarında minibüs bekleyen İlkay Tutuk, Azra Tutuk ve Ayaz Eren Tutuk’a çarptı.

Otomobil yol kenarında bekleyen anne ve çocuklarına çarptı: 6 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin yol kenarında araç bekleyen anne ve 2 çocuğuna çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Oğuz Tütün idaresindeki 34 GA 0646 plakalı otomobil, Besni ilçesine bağlı Burunçayır köyü girişinde yol kenarında minibüs bekleyen İlkay Tutuk, Azra Tutuk ve Ayaz Eren Tutuk’a çarptı. Anne ve iki çocuğuna çarpan otomobil daha sonra kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada İlkay Tutuk, Azra Tutuk, Ayaz Eren Tutuk ile otomobil sürücüsü Oğuz Tütün ve otomobilde bulunan Canan Tütün ile Musab Hamza Tütün yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Otomobil yol kenarında bekleyen anne ve çocuklarına çarptı: 6 yaralı

Otomobil yol kenarında bekleyen anne ve çocuklarına çarptı: 6 yaralı

Otomobil yol kenarında bekleyen anne ve çocuklarına çarptı: 6 yaralı

Otomobil yol kenarında bekleyen anne ve çocuklarına çarptı: 6 yaralı

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
MGK toplantısı başladıMGK toplantısı başladı
Giresun’da iki otomobil çarpıştı kazası: 4 yaralıGiresun’da iki otomobil çarpıştı kazası: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.