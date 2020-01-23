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Otomobili yakmaya çalışan zanlı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, park halindeki otomobili yanıcı madde döküp, ateşe verdi. Alevlerin sönmesiyle otomobil küle dönmekten kurtulurken, kundaklama girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, park halindeki otomobili yanıcı madde döküp, ateşe verdi. Alevlerin sönmesiyle otomobil küle dönmekten kurtulurken, kundaklama girişimi güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kale Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ersin Ağırtaş’ın park halindeki 63 AAF 071 plakalı otomobili, kimliği belirsiz bir kişi tarafından yakılmak istendi. Şüpheli, otomobilin üzerine yanıcı madde döktü. Ardından da uzaklaştı. Bir süre sonra geri gelip, tutuşturduğu kağıt parçasını otomobilin üzerine attı. Bir anda parlayan alevler, bir süre sonra kendiliğinden söndü. Kundaklama girişimi yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobilin sahibi Ersin Ağırtaş, daha önce de iki otomobiline zarar verildiğini ifade ederek, "Otomobilimin camlarını kırmışlardı. Değiştirip başka bir otomobil aldım. Onu da kundakladılar. Büyük maddi hasar vardı, satıp bu yeni arabamı almıştım" dedi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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