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Otomobilin çaptığı kaplumbağa 'Hüsmen' tedavi edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 10:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yolda otomobilin çarparak kabuğuna zarar verdiği kaplumbağa, tedavi edildi.

Otomobilin çaptığı kaplumbağa 'Hüsmen' tedavi edildi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yolda otomobilin çarparak kabuğuna zarar verdiği kaplumbağa, tedavi edildi. 'Hüsmen' ismi verilen kaplumbağa, doğal ortamına bırakıldı.
​Kepez ilçesinde 7 Haziran Cuma günü piknik yapmak için kent ormanına giden tatilciler, yol ortasındaki kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağanın yolun karşısındaki ormanlık alana gitmeye çalıştığını düşünen tatilciler, otomobillerinden inip yardımcı olmak istedi. Ancak kaplumbağayı eline alan kişi, kan aktığını görünce, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürdü.
Sorumlu veteriner hekim Burak Alyaprak tarafından muayene edilen kaplumbağanın üzerinden bir otomobilin geçtiği tespit edildi. Kabuğunda kırık ve ezilmelerin olduğu belirlenen kaplumbağanın iç kanaması durdurulup tedavisi yapıldı. Bir süre gözetim altında tutulan kaplumbağanın ayak çevresindeki keneler de operasyonla alındı.
Tedavisi tamamlanan ve kısa sürede bakımevindekilerin ilgi odağı olan kaplumbağaya, 'Hüsmen' ismi verildi. 'Hüsmen' tedavisinin ardından ormanlık alana bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobilin çaptığı kaplumbağa 'Hüsmen' tedavi edildiOtomobilin çaptığı kaplumbağa 'Hüsmen' tedavi edildiOtomobilin çaptığı kaplumbağa 'Hüsmen' tedavi edildiOtomobilin çaptığı kaplumbağa 'Hüsmen' tedavi edildi

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