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Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 08:09 | Son Güncelleme

Elazığ'da düğünden çıkıp, yolun karşısın geçmek isterken otomobilin çarptığı Güray Özün (59) öldü, torunu Resul Emre Berkay (8) ise ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı anneanne öldü, torunu ağır yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Yurtbaşı karayolunda meydana geldi. Yakınlarının düğününden çıkıp, eve gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Güray Özün ve torunu Resul Emre Berkay'a, H.K. yönetimindeki 23 K 0974 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Resul Emre ile anneannesi Güray Özün yaralandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Güray Özün, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Resul Emre Berkay'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza sonrası sürücü H.K., jandarma tarafından gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası Güray Özün Resul Emre Berkay

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