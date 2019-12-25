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  3. Otomobilin çarptığı ilkokul öğrencileri yaralandı

Otomobilin çarptığı ilkokul öğrencileri yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 13:41 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencileri Mahmut Altungöz ve Muhammed Eren Ölbeci'ye otomobil çarptı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul öğrencileri Mahmut Altungöz ve Muhammed Eren Ölbeci'ye otomobil çarptı. Kazada yaralanıp, hastaneye kaldırılan öğrencilerden Ölbeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle Hısnı Mahsur Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 2'nci sınıf öğrencileri Mahmut Altungöz ve Muhammed Eren Ölbeci'ye, Mehmet Ekinci yönetimindeki 02 DA 747 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocukları görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 öğrenci, sağlık görevlilerince ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerden Muhammed Eren Ölbeci'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, otomobil sürücüsü Mehmet Ekinci'yi gözaltına alarak, ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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