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Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

Adana polisi, iki otomobilin kapılarına, koltuk altına, bagaj, motor, tampon ve far kısmına zulalanmış halde 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine aile süsü vererek kaçak sigaraları doğu illerinden batı illerine götüren ve burada satan iki otomobilin olduğunu saptadı.

Adana polisi, iki otomobilin kapılarına, koltuk altına, bagaj, motor, tampon ve far kısmına zulalanmış halde 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerine aile süsü vererek kaçak sigaraları doğu illerinden batı illerine götüren ve burada satan iki otomobilin olduğunu saptadı. Polis, bu otomobilleri takibe alarak D-400 karayolunda durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda kapı, koltuk altı, bagaj, motor kısmı, tampon ve far kısmına zulalanmış halde 7 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis iki otomobilde bulunan sürücü N.G, Ö.B yolcu konumunda bulunan V.G. ve D.B isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar

Otomobilin her yerini sigara zulalamışlar
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