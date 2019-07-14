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Otomobilin takla atarak ters döndüğü kazadan yara almadan kurtuldular

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

Kayseri-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı ve yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Otomobilin takla atarak ters döndüğü kazadan yara almadan kurtuldular

Kayseri-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, otobüs durağına çarparak takla attı ve yol kenarındaki ağaca çarparak durdu. Otomobilin büyük hasar gördüğü kazada 5 kişi yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Ankara karayolu Süksün mevkiinde meydana gelen kazada Gamber B. kontrolündeki yabancı plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki otobüs durağına çarparak takla attı. Takla atan araç daha sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbar etmesiyle olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekipleri araçtakilere ilk müdahalelerini yaptı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan sürücü Gamber B. ve otomobilde bulunan Aleyna P., Zuhal P., Dilara P. ve Beytullah P., kontrol amaçlı Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü. Polis yetkilileri kaza yerinde önlem alırken, kullanılamaz hale gelen otomobil bulunduğu yerden çekici yardımı ile kaldırıldı. Sürücü ve bir yakınının kazanın ardından ağır hasarlı araçlarından eşyalarını toplama telaşına düşmesi kameralara yansıdı.
Yetkililer kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobilin takla atarak ters döndüğü kazadan yara almadan kurtuldular

Otomobilin takla atarak ters döndüğü kazadan yara almadan kurtuldular

Otomobilin takla atarak ters döndüğü kazadan yara almadan kurtuldular

Otomobilin takla atarak ters döndüğü kazadan yara almadan kurtuldular

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