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Otomobilinin içinde öldüresiye dövdüler, 'Bu değilmiş' deyip kaçtılar

19.03.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da akıllara durgunluk veren bir darp olayı yaşandı. İddiaya göre Kudbettin Kaya (52), otomobiliyle evine giderken hayatının şokunu yaşadı. Kaya, araçla önünü kesip otomobiline binen kişiler tarafından öldüresiye dövüldü. Kanlar içinde kalan ve kulak zarı patlayan Kaya, kendisine saldıran kişilerin daha sonra ‘Bu değilmiş’ deyip kaçtığını ileri sürdü. Yaşadığı dehşeti anlatan Kaya, “Davamdan vazgeçmeyeceğim” dedi. İşte olayın detayları...

Otomobilinin içinde öldüresiye dövdüler, 'Bu değilmiş' deyip kaçtılar

Akılalmaz olay, 15 Mart Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle evine giden Kudbettin Kaya (52) caddeden sokağa gireceği sırada bir başka araç önünü kesti. Araçtan inen kimliği belirsiz 4 kişi, iddiaya göre Kaya’yı sebepsiz yere darp etmeye başladı. Kullandığı otomobil içinde kafasına tekme ve yumruklar yiyen Kaya, kanlar içinde yere yığıldı.

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Kavgayı çevredekiler ayırırken, şahıslar olay yerinden geldikleri otomobille ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya’yı hastaneye kaldırdı. Darp raporu alan Kaya, şüphelilerden şikayetçi oldu. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

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“BU DEĞİLMİŞ DEYİP KAÇTILAR”

Olayı anlatan Kaya, “Ekmek aldım eve geliyordum. Kavşakta korna bastı arkamdan. ‘Acil bir durum mu oldu?’ diye sordum. ‘Sen şimdi ne olduğunu görürsün’ deyip aracı önüme kırdılar. Önce 2 kişi aracıma girdi, sonra 2 kişi daha geldi. Tekme ve yumruklarla yüzüme vurdular. Sonra ‘Bu değilmiş’ deyip gittiler. Kişileri tanımıyorum, trafikte de sorun yaşamadık. Polisteki ifadelerinde küfrettiğimi söylemişler. Kulağımın zarı patlak. Şikayetçi oldum ve davamdan vazgeçmeyeceğim” dedi.

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İHA

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